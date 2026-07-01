Власти США сняли запрет на доступ иностранцев к передовым ИИ-моделям Anthropic

Американские чиновники разрешили Anthropic (компания — разработчик чат-бота Claude) вернуть в открытый доступ свою модель Claude Fable 5. Об этом компания сообщила в своих соцсетях. В середине июня от нее потребовали закрыть доступ к двум своим моделям из соображений нацбезопасности.

Доступ к Claude Fable 5 будет восстановлен для пользователей со всего мира с завтрашнего дня, 2 июля.

Министр торговли США Говард Лютник добавил, что обсуждение доступа к Fable 5 было необходимо, чтобы «укрепить лидерство Америки в области искусственного интеллекта».

Anthropic представила свою ИИ-модель Fable 5 в начале июня этого года. Тогда же было объявлено, что для небольшой группы компаний станет доступна Claude Mythos 5 — та же модель, но с меньшим количеством защитных механизмов. Однако уже спустя несколько дней американские власти потребовали от компании приостановить доступ к этим моделям для всех иностранцев, включая сотрудников компании, находящихся как в США, так и за их пределами, сославшись на угрозы национальной безопасности.

После этого Anthropic отключила обе модели для всех клиентов. На прошлой неделе стало известно, что власти разрешили ей открыть доступ к своей модели Mythos 5 некоторым «доверенным» американским организациям, но судьба Fable 5 оставалась неизвестной. Это решение ставит точку в споре между американскими чиновниками и специалистами Anthropic, который продолжался несколько недель.