США разрешили Anthropic открыть доступ к своей модели Claude Mythos 5 «надежным» американским компаниям

Anthropic (компания — разработчик чат-бота Claude) сообщила, что правительство США разрешило ей открыть доступ к своей модели Mythos 5 некоторым «доверенным» американским организациям. Это решение частично отменяет распоряжение американских властей, вынесенное две недели назад, которое требовало от компании закрыть иностранцам доступ к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5.

Сама компания уточняет в своих соцсетях, что моделью снова могут пользоваться компании, «которые занимаются управлением и защитой критической инфраструктуры».

Как пишет агентство Reuters, доступ к Mythos 5 получат более сотни компаний и организаций. В том числе те, которые входят в список Fortune 500 — топ-500 крупнейших компаний Штатов по объему выручки.

По-прежнему остается закрытым доступ к модели Claude Fable 5. Разработчики пишут, что работают с правительством, чтобы расширить доступ рядовых пользователей к Mythos 5 и вернуть в общее пользование Fable 5.

Две недели назад американские власти потребовали от компании приостановить доступ к этим моделям для всех иностранцев, включая сотрудников компании, находящихся как в США, так и за их пределами. Чиновники при этом сослались на угрозы национальной безопасности. Anthropic после этого была вынуждена полностью отключить обе модели для всех клиентов.