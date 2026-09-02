Власти Нью-Йорка на год запретили ученикам начальной и средней школы пользоваться искусственным интеллектом

В нью-йоркских школах вводится годовой мораторий на использование ИИ учениками вплоть до 8 класса. Об этом объявил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, передает Associated Press.

Мораторий вводится как часть более широкой оценки того, как дети в крупнейшем школьном округе страны взаимодействуют с технологией. Как сообщили в мэрии, запрет коснется «любого программного обеспечения с генеративным ИИ, обращенным к учащимся» вплоть до 8 класса включительно — власти назвали эту меру самым масштабным подобным запретом в стране.

При этом для старшеклассников город вводит дважды в год занятия по цифровой грамотности в сфере ИИ, а также запускает пилотные программы, в рамках которых часть учеников старших классов будет знакомиться с несколькими платформами на основе ИИ под наблюдением педагога. Чат-боты-компаньоны запрещены для учащихся всех классов без исключения. Мамдани заявил:

«Каждый день, когда наши дети приходят в школу, мы учим их задавать вопросы, оспаривать допущения, докапываться до сути, спрашивать „почему“. Когда речь заходит об ИИ в наших школах, мы обязаны поступать так же».

Город также рекомендовал ограничить экранное время для учеников 3–5 классов — 30 минутами в день, для 6–8 классов — 45 минутами. Учителям при этом разрешат использовать ИИ для планирования уроков и решения организационных задач. Официальное руководство по применению ИИ в школах есть как минимум в 37 штатах, однако единого понимания того, что такое цифровая грамотность в сфере ИИ и как ее преподавать, не существует. Ранее власти штата Нью-Йорк уже запретили ученикам пользоваться мобильными телефонами в школах.

Глава профсоюза учителей Нью-Йорка (UFT) Майкл Малгрю поддержал ограничения на экранное время, но заявил, что политика города по ИИ «оставляет без ответа многие вопросы» — в частности неясно, как департамент образования намерен требовать от поставщиков софта встроенных механизмов защиты от ИИ. Ученики нью-йоркских государственных школ возвращаются за парты на следующей неделе.

В феврале стало известно, что американская частная школа Alpha School, позиционирующая себя как «учебное заведение будущего» на основе ИИ, обращается с учениками как с «подопытными кроликами» — к такому выводу пришли бывшие сотрудники, чьи показания наряду с внутренними документами компании изучило издание 404 Media. Школа, обучение в которой стоит до $65 тысяч в год, генерирует для детей некачественные учебные материалы с логическими ошибками и незаконно использует контент сторонних образовательных платформ.