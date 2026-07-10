Юридическая школа университета Чикаго запретила первокурсникам гаджеты на занятиях, чтобы они меньше пользовались ИИ и учились думать

Юридическая школа университета Чикаго запретила студентам первого курса использовать ноутбуки, планшеты и телефоны в аудитории. Как следует из заявления, опубликованного на сайте учебного заведения, решение принято в рамках более широкой стратегии по ограничению использования студентами искусственного интеллекта. Экзамены будут проводиться в аудитории без доступа к интернету, электронным файлам или приложениям.

«Первый год обучения — решающий период становления для студентов-юристов. В это время закладывается основа для развития критического мышления, навыков юридического письма и стратегического суждения на протяжении всего обучения и в профессиональной жизни. <...> Опора на электронные устройства для ведения записей или поиска подсказок при ответах на вопросы, как правило, препятствует размышлениям и рассуждениям».

В заявлении говорится следующее:

ИИ уже значительно влияет на высшее образование, и учебные заведения должны быстро адаптироваться;

ограничения необходимы для сохранения высоких стандартов обучения; необходимо обеспечить, чтобы студенты учились мыслить критически, стратегически и независимо, не полагаясь на ИИ.

«Мы также должны признать реальность: инструменты ИИ уже широко доступны нашим студентам, и от наших выпускников будут ожидать умения использовать их в юридической практике».

В Юридической школе разработали стратегию адаптации юридического образования «к эпохе ИИ». Стратегия включает следующее:

разработку педагогических методов и систем оценки, устойчивых к ИИ; программа обучения и система оценок должны поощрять усердное изучения студентами материала и препятствовать перекладыванию работы на инструменты ИИ;

повышение уровня «незаменимых человеческих» навыков, отличающих выдающихся юристов;

обучение ответственному, эффективному и этичному использованию ИИ.

Другие университеты, запретившие студентам ИИ

В мае Юридическая школа Калифорнийского университета в Беркли ввела новые правила, ограничивающие возможности студентов по использованию ИИ. Учащимся запретили использовать инструменты ИИ при написании контрольных работ, включая составление плана и редактирование, а также для перевода документов с иностранных языков, чтобы студенты могли «развивать и демонстрировать собственное владение юридическим английским языком». Кроме того, ИИ запрещается использовать на экзаменах.

Один из ведущих французских университетов Sciences Po (Парижский институт политических исследований) еще в 2023 году запретил использовать чат-бот ChatGPT и любые другие инструменты ИИ, чтобы предотвратить мошенничество и плагиат. В случае нарушения студентам пригрозили отчислением из Sciences Po и даже запретом на дальнейшее обучение во французских вузах.

Аналогичные меры приняли в индийском RV University (штат Карнатака). Студентам запретили использовать ChatGPT и другие инструменты ИИ на территории кампуса. Администрация университета пообещала, что студентам придется самостоятельно переделывать работы, если преподаватели усомнятся в их оригинальности.

Эксперимент в Брауновском университете

Профессор Брауновского университета (Род-Айленд, США) Роберто Серрано провел эксперимент, который показал, как студенты используют ИИ для получения высоких оценок. Как писал в июне Business Insider, студенты Серрано, который преподает экономику благосостояния и теорию общественного выбора, показали блестящие результаты при сдаче промежуточного экзамена в декабре, который они писали дистанционно (экзамен проводился в таком формате из-за шутинга в университете, при котором погибли два человека). Заподозрив неладное, профессор провел итоговый экзамен очно, и результаты оказались значительно хуже.

Многие студенты, получившие на промежуточном экзамене более 90 баллов, на итоговом набрали меньше 50. Некоторые из получивших высокие оценки, узнав, что экзамен будет проводиться очно, вообще бросили учебу. Значительная разница между результатами наблюдалась у подавляющего большинства из 59 студентов.

«Проблема с этой технологией в том, что стоимость мошенничества практически свелась к нулю. Студентам очень легко поддаться искушению», — сказал Серрано в интервью Business Insider.

В конце июня более 1800 преподавателей математики и естественных наук Калифорнийского университета подписали открытое письмо, в котором заявили о критическом падении уровня подготовки первокурсников. Как говорилось в письме, в Беркли у 20–30% студентов, изучающих начальный курс математического анализа, обнаруживаются «серьезные пробелы в подготовке», так что преподавателям приходится заново объяснять программу средней школы.

В мае исследователь из Беркли Игорь Чириков опубликовал доклад, в котором проанализировал 500 тысяч оценок, выставленных студентам одного из университетов Техаса с 2018 по 2025 год. Выяснилось, что доля «отличных» оценок по предметам, где особенно силен искусственный интеллект — письмо и программирование, — выросла на 13 процентных пунктов с момента запуска чат-бота ChatGPT в конце 2022 года. По предметам, где использование ИИ затруднительно, подобных изменений не зафиксировано.

В мае о новой политике в отношении ИИ объявил сайт arXiv, где публикуются препринты научных статей. Репозиторий пообещал блокировать доступ авторам, в чьих работах будут обнаружены фрагменты, сгенерированные ИИ и содержащие ошибки.