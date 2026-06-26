Более 1 800 преподавателей Калифорнийского университета подписали открытое письмо о критическом падении уровня подготовки первокурсников

Свыше 1 800 преподавателей математики и естественных наук Калифорнийского университета подписали открытое письмо о критическом падении уровня подготовки первокурсников, пишет The Economist. По их данным, в кампусе в Беркли у 20–30% студентов, изучающих начальный курс математического анализа, обнаруживаются «серьезные пробелы в подготовке» — преподавателям приходится заново объяснять программу средней школы. В письме также упоминается доклад кампуса в Сан-Диего, где число первокурсников с математическими навыками ниже уровня средней школы за пять лет выросло почти в тридцать раз, почти до каждого восьмого.

Отмечается, что в мае исследователь из Беркли Игорь Чириков опубликовал рабочий доклад с анализом 500 тысяч оценок, выставленных одним из университетов Техаса студентам с 2018 по 2025 год. Выяснилось, что доля «отличных» оценок по предметам, где особенно силен искусственный интеллект — письмо и программирование, — выросла на 13 процентных пунктов с момента запуска чат-бота ChatGPT в конце 2022 года. По схожим предметам, где ИИ малополезен, подобной инфляции оценок не зафиксировано. В более раннем исследовании Чирикова, вышедшем в мае, говорилось, что в 2023–2024 учебном году искусственным интеллектом пользовались около двух третей студентов государственных вузов США, а порядка 9% из них применяли его именно для обмана преподавателей — чаще всего на экономических факультетах (17%) и факультетах журналистики (16%).

Похожая картина наблюдается и в Британии, замечает издание. По данным опроса аналитического центра по проблемам высшего образования Higher Education Policy Institute (HEPI), опубликованного в марте, 94% студентов признались, что используют ИИ при выполнении заданий на оценку, а 12% — что вставляли сгенерированный текст в работу напрямую, — это втрое больше, чем в 2024 году.

Проблему подтверждает и более широкий международный замер. По итогам последнего раунда теста «Обследование навыков взрослых», который раз в десять лет проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — межправительственный клуб развитых государств, доля студентов вузов в странах первого мира с уровнем грамотности и счета на уровне десятилетнего ребенка за десять лет выросла вдвое. Хуже всего ситуация в США — там почти каждый седьмой студент университета или колледжа показал результат по чтению на уровне начальной школы, тогда как десять лет назад таким был лишь один из двадцати, а с математикой не справляется примерно каждый пятый.

В Гарварде, как пишет The Economist, преподаватели гуманитарных и социальных дисциплин признаются, что вынуждены сокращать объем текстов для чтения, поскольку студенты хуже справляются со сложной прозой и хуже удерживают внимание, чем десять лет назад. Одной из причин называют отказ большинства американских вузов от вступительных экзаменов SAT и ACT — стандартизированных тестов на знание математики и владение языком: если до пандемии их требовало больше половины вузов, присуждающих степень бакалавра, то сейчас — около 10%.

Ранее сообщалось, что в британских университетах резко выросло число подтвержденных случаев использования ИИ для обмана преподавателей — с 1,6 случая на тысячу студентов в 2022–2023 учебном году до 7,5 случая к маю 2025-го, при этом классический плагиат, наоборот, идет на спад.