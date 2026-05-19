Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

72.35

EUR

84.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

312

 

 

 

 

 

Новости

Книга о «будущем правды» в эпоху ИИ, получившая высокие оценки критиков, оказалась наполнена ИИ-галлюцинациями

The Insider
Иллюстрация к материалу

Американский медиаконсультант Стивен Розенбаум, выпустивший в мае книгу «Будущее правды», признал, что в тексте оказались как минимум несколько выдуманных или неправильно атрибутированных генеративным ИИ цитат, пишет The New York Times.

Издание проверило ряд цитат из книги и обнаружило, что часть из них либо полностью выдумана, либо приписана не тем людям. Так, известной технологической журналистке Каре Свишер приписана фраза о том, что языковые модели лишь отражают мораль своих создателей, — сама Свишер заявила, что никогда этого не говорила и что цитата явно сгенерирована ChatGPT. Психолог Лиза Фелдман Барретт из Северо-Восточного университета обнаружила в книге два высказывания, которые приписаны ей и ее монографии «Как создаются эмоции», — по ее словам, ни одно из них там не фигурирует, а некоторые формулировки противоречат ее научным взглядам. Профессор NYU Мередит Брюссар нашла свою подлинную цитату, однако взятую не из упомянутой книги, а из радиоинтервью 2023 года.

Розенбаум сообщил, что использовал чат-боты ChatGPT и Claude в процессе исследования, написания и редактирования текста, и назвал появление фейковых цитат случайностью. Он заверил, что совместно с редакцией проверяет все материалы и исправит ошибки в последующих изданиях. Книгу выпустила BenBella Books, дистрибутором выступило издательство Simon & Schuster.

Отмечается, что скандал привлек дополнительное внимание на фоне широкой огласки, которую получил выход книги. Предисловие к ней написала лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, ряд видных журналистов оставили хвалебные отзывы. Как пишет NYT, ранее издательство Hachette отозвало готовившийся к выпуску роман ужасов после обвинений в том, что автор написал его с помощью ИИ.

Некоторое время назад сообщалось, что во Флориде возбуждено уголовное дело против OpenAI после того, как выяснилось, что ChatGPT поддерживал бредовые идеи подозреваемого в массовом убийстве.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте