Книга о «будущем правды» в эпоху ИИ, получившая высокие оценки критиков, оказалась наполнена ИИ-галлюцинациями

Американский медиаконсультант Стивен Розенбаум, выпустивший в мае книгу «Будущее правды», признал, что в тексте оказались как минимум несколько выдуманных или неправильно атрибутированных генеративным ИИ цитат, пишет The New York Times.

Издание проверило ряд цитат из книги и обнаружило, что часть из них либо полностью выдумана, либо приписана не тем людям. Так, известной технологической журналистке Каре Свишер приписана фраза о том, что языковые модели лишь отражают мораль своих создателей, — сама Свишер заявила, что никогда этого не говорила и что цитата явно сгенерирована ChatGPT. Психолог Лиза Фелдман Барретт из Северо-Восточного университета обнаружила в книге два высказывания, которые приписаны ей и ее монографии «Как создаются эмоции», — по ее словам, ни одно из них там не фигурирует, а некоторые формулировки противоречат ее научным взглядам. Профессор NYU Мередит Брюссар нашла свою подлинную цитату, однако взятую не из упомянутой книги, а из радиоинтервью 2023 года.

Розенбаум сообщил, что использовал чат-боты ChatGPT и Claude в процессе исследования, написания и редактирования текста, и назвал появление фейковых цитат случайностью. Он заверил, что совместно с редакцией проверяет все материалы и исправит ошибки в последующих изданиях. Книгу выпустила BenBella Books, дистрибутором выступило издательство Simon & Schuster.

Отмечается, что скандал привлек дополнительное внимание на фоне широкой огласки, которую получил выход книги. Предисловие к ней написала лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, ряд видных журналистов оставили хвалебные отзывы. Как пишет NYT, ранее издательство Hachette отозвало готовившийся к выпуску роман ужасов после обвинений в том, что автор написал его с помощью ИИ.

Некоторое время назад сообщалось, что во Флориде возбуждено уголовное дело против OpenAI после того, как выяснилось, что ChatGPT поддерживал бредовые идеи подозреваемого в массовом убийстве.