Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

527

 

 

 

 

 

Новости

Во Флориде открыли уголовное дело против OpenAI за помощь ChatGPT преступнику в совершении убийств в университете штата

The Insider
Фото: Jay Waagmeester

Фото: Jay Waagmeester

Генеральная прокуратура Флориды перевела расследование в отношении OpenAI и ее чат-бота ChatGPT в статус уголовного после изучения переписки между подозреваемым в стрельбе в Университете штата Флорида и нейросетью, пишет The New York Times. Об этом заявил генеральный прокурор штата Джеймс Утмейер на пресс-конференции в Тампе.

По его словам, в ходе проверки переписки выяснилось, что ChatGPT консультировал подозреваемого по вопросам, непосредственно связанным с подготовкой к нападению, — в том числе о мощности оружия на близком расстоянии и подходящих боеприпасах. Следствие собрало более 200 сообщений, которыми обменивался обвиняемый с чат-ботом. В день стрельбы он спрашивал у ChatGPT, как в стране отреагируют на атаку в кампусе и в какое время там наиболее многолюдно. «Если бы на другом конце экрана находился человек, мы бы предъявили ему обвинение в убийстве», — заявил Утмейер.

Стрельба произошла в апреле прошлого года вблизи студенческого центра Университета штата Флорида, где обучаются более 43 тысяч человек. Погибли двое взрослых, еще шестеро получили ранения. Подозреваемый Финикс Икнер, которому на момент нападения было 20 лет, обвиняется по нескольким статьям об убийстве и покушении на убийство и содержится под стражей в ожидании суда.

Расследование против OpenAI Утмейер открыл 9 апреля. Тогда же он объявил и о проверке гражданско-правовой ответственности компании — она продолжится параллельно с уголовным делом. Прокурор признал, что привлечение юридического лица к уголовной ответственности за действия чат-бота — беспрецедентная правовая территория, однако подчеркнул, что намерен выяснить, не причастны ли конкретные люди к «проектированию, управлению и эксплуатации» сервиса в такой мере, которая влечет уголовную ответственность. Компании направлены уголовные повестки.

Эксперт по правовой и налоговой системе США, автор Telegram-канала USLegalNews Игорь Слабых, отметил в комментарии The Insider, что в то время как законодательство Флориды действительно предусматривает уголовную ответственность юридических лиц, перспективы этого дела сложно определить:

«С одной стороны, есть практика привлечения к ответственности корпорации и их должностных лиц за непредумышленное убийство, в том числе, в случаях нарушений правил безопасности. С другой стороны, „правила безопасности“ для искусственного интеллекта — очень спорная вещь, и не факт, что после сбора доказательств прокурор решит кому-то предъявлять обвинение».

OpenAI ранее заявляла о готовности сотрудничать с прокуратурой и сообщала, что создавала ChatGPT с расчетом на безопасные и уместные ответы. Это не первый случай, когда чат-бот OpenAI обвиняется в содействии насилию. В декабре 2025 года The Insider сообщал, что родственники убитой 83-летней американки подали иск против компании, обвинив ChatGPT в том, что он поддерживал параноидальные идеи ее сына, в итоге совершившего убийство.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте