В Страсбурге арестовали и отправили в психбольницу мужчину, спрашивавшего ChatGPT, как достать оружие для убийства агента ЦРУ или Моссада

The Insider
Шеврон французского полицейского спецназа RAID. Фото: LP/Arnaud Journois

В Страсбурге во Франции 3 апреля арестовали 37-летнего мужчину, который расспрашивал чат-бота ChatGPT, как можно достать оружие, и делился планами «убить агента ЦРУ, Моссада или DGSI». Об этом сообщает Le Parisien. 

Подозрительные запросы были обнаружены следователями ФБР, которые оповестили о них французские власти. В результате мужчина был задержан полицейским спецназом RAID. Изначально его поместили под стражу, однако позднее — перевели в психиатрическую больницу, поскольку было установлено, что человек уже имел проблемы с психическим здоровьем. Обвинений ему предъявлено не будет, поскольку он только разговаривал с чат-ботом, не предпринимая никаких действий. 

Ранее The Insider выпустил расследование о секретном Центре 795 ГРУ и ФСБ, занимающемся организацией убийств и похищений за рубежом. Одного из офицеров Центра 795 — Дениса Алимова — в 2024 году арестовали в аэропорту Эль-Дорадо в Колумбии по наводке ФБР. Это стало возможным благодаря тому, что Алимов общался со своим агентом Данко Дуровичем, используя Google Translate, в том числе переводя с его помощью полевые доклады, оперативные инструкции и другие важные документы. Имея судебный ордер, следователи смогли получить доступ к журналам этих переводов.

