Появившийся уже в ходе полномасштабной войны Центр 795, включающий в себя элитные силы ГРУ и ФСБ, создавался как сверхсекретная и полностью автономная структура, предназначенная для наиболее важных операций, начиная от военных операций в Украине, заканчивая политическими убийствами и похищениями за рубежом. The Insider удалось идентифицировать всех ключевых руководителей и спонсоров этого центра, установить его дислокацию и основные направления его деятельности. Один из его офицеров уже арестован в Колумбии по обвинению в организации похищения нескольких противников Путина. Он провалился, потому что использовал Google Translate.
Содержание
при участии Der Spiegel
Сорванный праздник
Вечером 23 февраля 42-летний офицер Денис Алимов не смог отметить со своими коллегами День защитника Отечества, потому что отечество призвало его на ответственное и сверхсекретное задание. Он накинул на плечи не по погоде легкий голубой пиджак, сложил в сумку самое необходимое, сунул в карман паспорт на фальшивое имя и выдвинулся в аэропорт Внуково. Ему ни к чему была теплая одежда, так как направлялся он (с пересадкой в Стамбуле) в Колумбию, где его уже ожидал забронированный номер в отеле на пляже в Картахене. Это спецзадание было очередным мероприятием недавно созданного Центра 795 — самого засекреченного из российских подразделений, сформированного в основном из элитных офицеров ГРУ и Центра специального назначения ФСБ («Альфа» и «Вымпел»). Денис Алимов занимался одним из наиболее приоритетных направлений работы Центра 795 — организацией убийств и похищений за рубежом.
В Боготе Алимову оказали теплый прием: в аэропорту колумбийские сотрудники миграционной службы надели на него наручники, теперь он ждет экстрадиции в США по запросу федеральных прокуроров Южного округа Нью-Йорка. Его обвиняют в организации покушения на двух «критиков путинского режима» (их имена не разглашаются), уехавших из России, за каждого предусматривалось вознаграждение в размере $1,5 млн.
«Сверхсекретный» Центр 795 оказался несколько менее секретным, чем хотелось его создателям. The Insider известны практически все его сотрудники, место дислокации, спонсоры и проводимые операции. Теперь, после успешного ареста одного из его ключевых офицеров, The Insider принял решение сделать эту информацию публичной.
На этот раз точно секретное: как создавался Центр 795
Полномасштабное вторжение в Украину многое изменило в деятельности российских спецслужб за рубежом, у которых появилось много новых мишеней, начиная с военных производств, работающих на Украину, заканчивая релоцированными российскими оппозиционерами и журналистами. При этом красные линии для России сместились: диверсии и покушения, на которые раньше Кремль решался редко, стали массовым и системным явлением. Все это требовало новых ресурсов.
Одним из логичных решений было расширить масштаб уже существующих подразделений, имевших опыт подобной деятельности. Так, генерал Андрей Аверьянов, ранее возглавлявший в/ч 29155, которая прославилась отравлением Скрипаля и многочисленными диверсиями, получил в свое распоряжение новые силы и возглавил Службу специальной деятельности (о которой The Insider подробнее расскажет в следующих публикациях) с большим количеством сотрудников и направлений деятельности, а также с отдельным департаментом по вербовке людей в странах Африки и Латинской Америки для организации диверсий и покушений.
У этого подхода, правда, была одна проблема: Аверьянов к тому моменту (не без помощи The Insider) стал звездой мировой прессы, десятки его сотрудников были засвечены, что само по себе плохо для подразделения, занимающегося секретной деятельностью. Вдобавок многие из его операций были попросту провалены: какие-то — из-за крайне низкой подготовки сотрудников (которые не смогли убить Скрипаля, зато убили случайную женщину), а какие-то — из-за системных ошибок, таких как серийные номера загранпаспортов для сотрудников ГРУ. До руководства, конечно, доходили и жалобы на коррупцию в подразделении, и с трудом замятые скандалы из-за абьюзивных отношений Аверьянова с любовницами. Однако в Кремле кадрами не разбрасываются, и Аверьянову позволили развивать свое направление, но параллельно решили создать альтернативное подразделение с пересекающимися, но суперсекретными задачами.
Центр 795 (в/ч 75127) был создан решением Генштаба в декабре 2022 года и к июню 2023 года был уже почти полностью укомплектован. Он стал совершенно обособленным подразделением, глава которого отвечал напрямую перед начальником Генштаба Герасимовым либо замминистра обороны. Таким образом, он не входил в структуру ГРУ, хотя в него вошли многие опытные сотрудники ГРУ, в том числе из аверьяновской команды.
«Вообще, это в духе Путина: создавать параллельные структуры, чтобы был дух некоторой конкуренции, — пояснил The Insider высокопоставленный источник в силовых структурах, знакомый с обстоятельствами формирования Центра 795. — В принципе, это могло бы сработать, но Аверьянов по понятным причинам воспринял это очень болезненно. И даже не столько из-за перетягивания его людей, сколько из-за того, что понимал: он перестает быть незаменимой фигурой, так как многие задачи Центра 795 прямо пересекались с его задачами. У него много врагов внутри системы, и ему стало казаться, что от него хотят избавиться. Лично для меня не удивительно, что в такой атмосфере возникают утечки информации».
Действительно, среди кадров Центра 795 оказались люди, игравшие важную роль в команде Аверьянова: например, Александр Исаенко (опытный офицер, чей брат Дмитрий и отец Игорь Исаенко тоже служат в ГРУ) или полковник Анатолий Ковалëв, ставший начальником двенадцатого отдела Центра 795, но до этого, судя по его перелетам и звонкам, входивший в команду 29155.
При этом, что необычно, ведущая роль в Центре 795 досталась выходцам из Центра специального назначения ФСБ — в основном из подразделения «Альфа». «Альфовцами» были и руководитель Центра 795 Денис Фисенко, и его заместитель Николай Зрячев, и начальник Второго (штурмового) управления Центра Александр Полонский, и многие другие.
Как поясняет все тот же источник, в таком масштабе кооперация Минобороны и ФСБ происходила впервые: «Сотрудники жаловались, что в отделе кадров даже не понимают, как это все оформлять: надо ли сначала закрывать контракт с ФСБ и открывать с Минобороны или переводить как-то напрямую. Конечно, такие переходы случались и раньше, но не так массово. Получилось, что по большей части команда состоит из сотрудников ФСБ, но все они числятся в Минобороны и отвечают перед Герасимовым».
Как поясняют опрошенные The Insider источники, упор на ФСБ был сделан неслучайно: во-первых, потому, что Путин хотел активнее задействовать во внешних операциях свое любимое детище в виде ЦСН ФСБ, во-вторых, считается, что у ФСБ лучше обстоит дело с защитой секретности. Ну или, по крайней мере, считалось до публикации этого текста.
Кто оплачивает музыку: Чемезов и Бокарев
Еще более оригинальной конструкцию Центра 795 делает то, что базируется она на территории учебного центра концерна «Калашников», относящегося к «Ростехнологиям» Сергея Чемезова, друга и сослуживца Путина по КГБ, а финансировать проект помогает олигарх и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев (он формально продал контрольный пакет своему номиналу Алану Лушникову), уже становившийся героем ряда расследований The Insider и попавший под санкции (что не мешает ему владеть виллой во Франции). В последние годы между ними сложились очень тесные отношения: Чемезов ходит к Бокареву на дни рождения, а их семьи вместе летают на отдых на бизнес-джете последнего.
Финансирование центра Бокаревым вписывается в уже отлаженную схему: имея уникальный доступ к госконтрактам, он «откатывает» часть заработанного на особые государственные нужды. Так работала эта схема и с Пригожиным, который финансировал ЧВК Вагнера и фабрику троллей на деньги, полученные в основном от контрактов на поставку питания для Минобороны. После убийства Пригожина контракты на поставки питания перешли к человеку, связанному с Бокаревым. Бокареву же досталась и усадьба Пригожина в Геленджике. Отметим, что до сих пор не установлено, какое именно подразделение спецслужб организовало крушение самолета Пригожина.
Владимир Путин и Андрей Бокарев
Одни источники утверждают, что именно Бокареву пришла в голову мысль создать полностью автономное элитное подразделение в парке «Патриот», другие говорят, что это было идеей бывшего замначальника боевого отдела «Альфы» ЦСН ФСБ Сергея Василенко, а Бокарев просто эту идею поддержал. Так или иначе, идея состояла в том, чтобы подразделение стало секретной «армией внутри армии»: обычные армейские подразделения, встроенные в громоздкую структуру Минобороны, неповоротливы, малоэффективны, информация из них утекает, поэтому если уж создавать какое-то подразделение для специальных задач, то оно должно быть полностью новым и автономным. А еще (хотя вслух это, конечно, никто не обсуждал) это позволило бы Чемезову, одному из самых близких к Путину силовиков с огромным влиянием на президента, обзавестись наконец своей собственной мини-армией, руководить которой будет его человек.
Связь Бокарева с Фисенко подтверждается совместными перелетами. Кроме того, с 2019 по 2023 год он занимал должность заместителя генерального директора концерна «Калашников» по специальным проектам — на этой должности он руководил 1200 сотрудниками и, помимо прочего, управлял подразделением «ЗАЛА Аэро», производящим беспилотники, которые в настоящее время используются российскими войсками в Украине. Короче говоря, он был именно тем офицером, который был нужен новому подразделению: человеком с оперативными инстинктами элитного солдата и административной компетентностью корпоративного руководителя.
Слева направо: Владимир Путин, боец подразделения «Альфа» ФСБ Вадим Семëнов, боец «Альфы» (ныне руководитель Центра 795) Денис Фисенко
В целом Фисенко со своей задачей справился: ему действительно удалось переманить в Центр сотни сотрудников из наиболее элитных подразделений. Но именно это переманивание вызывало определенные трения.
«Хотя Сергей Викторович [Чемезов] управленец очень эффективный и довольно быстро, за несколько месяцев, смог выполнить довольно непростую задачу по обеспечению всем необходимым подразделения, для формирования которого в обычных условиях ушли бы годы, понятно, что нашлись те, кому все это не понравилось, — рассказывает близкий к Чемезову источник. — Мол, как же так, он пытается выстраивать в медиа имидж либерала, чуть ли не против войны вообще, а тут фактически создает собственную армию. Конечно, никто не посмел бы ничего такого написать на анонимных „компроматных“ сайтах, но, если надо слить какую-то информацию, всегда найдется способ».
У злых языков были свои аргументы: если «антивоенный» силовик получает в свои руки одно из самых боеспособных подразделений, не создает ли это рисков для Путина, в случае если с войной что-то пойдет не так. Опыт Пригожина научил силовиков опасаться излишней автономии. Впрочем, в окружении Чемезова утверждают, что, хотя он никогда не относился к большим сторонникам идеи вторжения в Украину, возможность его разворота против Путина просто немыслима, поэтому всерьез к разговорам злых языков относиться никто не будет. Но риска утечек информации о самом Центре это, конечно, никак не отменяет.
Один из источников утверждает, что Чемезова беспокоят не столько интриги против него, сколько то, чем этот центр занимается. При создании Центра в 2022 году разговор в основном шел в контексте войны в Украине, но политические убийства на Западе — это то, под чем он не подписывался, а теперь уже «фарш невозможно провернуть назад». Утечка информации о таких убийствах грозила полностью разрушить его «либеральную» репутацию, создаваемую с таким трудом, и его враги не могли этого не понимать.
Сергей Чемезов и Владимир Путин
Ситуация для Чемезова усложняется тем, что после того, как дела на фронте стали идти не слишком хорошо и российское наступление застопорилось, конкуренция между силовыми ведомствами и подразделениями обострилась, ответственность за нереализованные планы каждое ведомство хочет возложить на другого.
Как устроен Центр 795
Оперативной базой Центра 795 стал парк «Патриот» в Кубинке, на базе давно существовавшей в/ч 75127, где «Калашников» содержал двухэтажное административное здание, известное как ТМУ-1. Всего в Центре 795 служит около 500 офицеров, которые разделены на три управления: разведывательное, штурмовое и боевого обеспечения.
Разведывательное управление, крупнейшее в структуре, включает девять отделов, охватывающих весь спектр современного наблюдения. Одиннадцатый отдел занимается разведкой по открытым источникам — мониторингом социальных сетей, коммерческими спутниковыми снимками, публичными базами данных. Двенадцатый, наиболее закрытый, ведет агентурные сети за рубежом; он укомплектован преимущественно ветеранами в/ч ГРУ 29155, прославившимися отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. Тринадцатый перехватывает сигналы, располагая полным комплектом аппаратуры радиотехнической разведки, в том числе станцией перехвата спутниковой связи. Четырнадцатый и пятнадцатый отделы ведут оптическую разведку на оперативном и тактическом уровнях соответственно, используя дроны серий «Орлан» и «Элерон» в качестве платформ доставки для того, что по существу является функцией визуального сбора разведывательных данных. Три параллельные группы наземного наблюдения — отделы шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый — обеспечивают физическое подтверждение цели перед ударом, оснащенные идентичным образом именно для того, чтобы любая из них могла вести наблюдение за любой целью без осведомленности остальных. Девятнадцатый отдел — снайперский — входит в состав именно разведывательного управления, а не штурмового, и это указывает на то, что его основная роль состоит не в огневой поддержке на поле боя, а в проведении адресных ликвидаций.
Штурмовое управление включает четыре отдела боевого применения, каждый из которых содержит четыре автономные ударные группы. Архитектура построена на едином принципе: ни одна группа не осведомлена о действиях остальных. Скомпрометированная ячейка не способна раскрыть параллельную операцию. Присутствие десантников из ФСО (бывают и такие) и ГРУ в третьем управлении свидетельствует о том, что у подразделения есть возможности для заброски по воздуху, выходящие за рамки всего, чем когда-либо располагала в/ч 29155.
В Управлении боевого обеспечения в полной мере проявляются общевойсковые амбиции подразделения. Его пять отделов — бронетанковый, артиллерийский, медицинский, взрывотехнический и ПВО — дополнены пятью специализированными отделениями, отвечающими за противотанковые операции, техническое обслуживание, фортификацию и логистику. На вооружении состоят основные боевые танки Т-90А и реактивные системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм.
По данным The Insider, кадровый отбор велся довольно жесткий, примерно треть кандидатов получили отказ. Зарплаты соответствующие: сегодня они составляют около полумиллиона рублей в месяц на уровне начальника управления (а у Фисенко и вовсе 3 млн в месяц) - и это только от «Калашникова», а есть еще зарплата от Минобороны. При этом Центр 795 был наделен полномочиями переманивать офицеров из различных других подразделений армии, ГРУ, ФСБ и даже ФСО — необязательно с согласия соответствующего ведомства. Это указывает на более высокий статус Центра 795 во внутриведомственной иерархии.
Гражданский канал в кадровом конвейере не случаен. Именно через него наиболее высокопоставленные фигуранты структуры вошли в нее, не оставив следа в военной документации. Дроздов, начальник штаба, и Радкевич, начальник разведывательного управления, прошли через АО «Калашников», так и не засветив своей связи с российскими военными или спецслужбами. Оба они, как свидетельствует база белорусских киберпартизан, являются ветеранами группы «Альфа» КГБ Беларуси — по всей видимости, результат целенаправленного рекрутирования из союзных спецслужб, чьи офицеры не имеют российской институциональной биографии и не попадают в поле зрения иностранной контрразведки или следователей.
В итоге в команду из нескольких сотен человек уместили представителей практически всех специальностей, набрав их из соответствующих подразделений и ЦНИИ. «Конкуренты» Центра из ГРУ на такой дрим-тим, правда, смотрят скептически:
«Вы не можете засунуть специальности всего ГРУ и ФСБ в одну структуру из пятисот человек, это так не работает, — комментирует The Insider источник, имеющий отношение к ГРУ. — Есть определенные причины, по которым в ГУ ГШ служат тысячи людей: без этого невозможно обеспечивать специализацию, без этого невозможно выполнять по-настоящему сложные задачи, где каждый вопрос можно распределить отдельной команде, а иногда и целому ЦНИИ. И потом, Фисенко, может быть, конечно, отличный менеджер и прекрасный стрелок <Фисенко — чемпион России по стрельбе из боевого оружия среди подразделений специального назначения — The Insider>, но у него просто нет должного опыта и навыков, чтобы руководить специальными операциями в странах противника. Да, у ГРУ в этой сфере были свои неудачи, но были и несомненные успехи, а вот будут ли какие-то особые успехи у этих товарищей — это мы еще посмотрим».
К «конкурирующим» с ГРУ структурам в рамках Центра 795 можно отнести, например, упомянутый выше двенадцатый отдел (оперативно-агентурной разведки), который входит в разведывательное управление, возглавляемое Радкевичем и его заместителем Алексеем Илюшиным. Последний работал помощником военного атташе во Франции и был изгнан оттуда за попытку завербовать французского журналиста. Руководит отделом ГРУ-шник Анатолий Ковалëв, в чье подчинение входят другие офицеры военной разведки, такие как, например, Андрей Исаенко, Евгений Мамедов и Денис Белов. Все четверо — с Хорошевского шоссе, но, что еще важнее, Ковалëв и Исаенко ранее постоянно коммуницировали с аверьяновской командой 29155 и, видимо, были ее частью (впрочем, есть ветераны 29155 и в других отделах первого управления, как, например, Артем Головатый, ставший замначальника девятнадцатого отдела).
Именно с двенадцатым отделом, по данным The Insider, и взаимодействовал арестованный в Колумбии Денис Алимов.
«Достать живым или мертвым»: чем занимался Денис Алимов
Путь Дениса Алимова в колумбийскую тюрьму начался в Ставрополе, где в начале нулевых он служил в ОМОНе, после чего примерно в 2008 году перешел на работу в спецподразделение «Альфа» ЦСН ФСБ.
«Денис работал под начальством замглавы подразделения „Альфа“ Юрия Васильевича Полищука, – рассказал The Insider источник, знакомый с Алимовым, — как минимум до лета 2023 года он был еще там. Там они, насколько я знаю, занимались внутрироссийскими задачами, тесно сотрудничая со Второй службой. У него хорошие контакты в Управлении по борьбе с терроризмом, в том числе с теми, кто занимается этой темой на Северном Кавказе».
По данным источников, Алимов также поддерживал прямые личные отношения с Рамзаном Кадыровым. В 2023 году он помогал Кадырову в поиске племянника, пропавшего без вести в Москве.
После перехода в Центр 795 Алимов продолжал работать по чеченской теме, но теперь уже не только внутри России. Так, например, одним из его заданий в рамках Центра 795 стало похищение политического противника Кремля. В официальном обвинении его имя не называется, но, по данным The Insider, речь идет о членах семьи Ахмеда Закаева, чеченского эмигранта, живущего в Британии.
Ахмед Закаев
Для проведения операции на территории Запада Алимову требовался местный агент — человек, способный передвигаться по Европе и не имеющий очевидных связей с российской разведкой. Он нашел такого в лице Дарко Дуровича, говорящего на сербохорватском языке и проживающего в Соединенных Штатах, чья биография остается пока засекреченной в судебных документах. Федеральные прокуроры утверждают, что Алимов завербовал Дуровича в качестве основного агента подразделения для операции против Закаева. По данным The Insider, Дурович был лишь одним из группы сербов, с которыми он имел дело. Также он контактировал, например, с Давором Савичем и знаменитым Деяном Беричем, который давно воюет на Донбассе и активно вербует на войну сербов и боснийцев через Telegram.
Финансовые условия были четко оговорены. Во время встречи в Москве в октябре 2024 года, состоявшейся в ресторане в нескольких минутах от здания ФСБ на Лубянке, Алимов передал задаток в размере $60 тысяч и предложил Дуровичу выплату в размере приблизительно $1,5 млн за каждую успешно «депортированную» цель. Если операция увенчается успехом, то за третьего человека — разыскиваемого, по формулировке Алимова, «живым или мертвым» — может быть назначена награда, превышающая $10 млн. Впоследствии Дурович попытался завербовать второго сообщника.
Запаленные в Google
Подразделение 795 было спроектировано (с большими усилиями) как полностью изолированное от внешнего мира — то есть защищенное прежде всего от электронного проникновения, которое ранее ставило под угрозу операции российской разведки. Его командиры приняли меры предосторожности: зашифрованные приложения для обмена сообщениями, псевдонимы и разграниченная связь. Чего они не учли, так это языковую несовместимость своих собственных агентов.
Алимов говорил по-русски. Дурович говорил на сербохорватском. Ни один из них не владел языком другого на уровне, необходимом для оперативного общения. Дурович свободно говорил по-английски, но, видимо, требования знать английский не было среди условий для найма в самую элитную команду ГРУ. Их решение этой проблемы было простым и, как оказалось, катастрофическим: они использовали онлайн-сервис машинного перевода — а именно Google Translate, — чтобы перевести сербские полевые доклады Дуровича на русский язык для Алимова, а русские оперативные инструкции Алимова — обратно на сербский для Дуровича.
Сами сообщения передавались через зашифрованные приложения, которые они считали безопасными. Но перевод текста проходил через серверы, принадлежащие американской технологической компании, — серверы, которые подпадали под действие ордера ФБР на слежку. Имея судебный ордер, следователи смогли получить доступ к журналам этих переводов непосредственно от поставщика услуг, читая в режиме реального времени содержимое всей оперативной переписки в открытом виде, даже несмотря на то, что Алимов и Дурович считали себя защищенными сквозным шифрованием.
Журналы наблюдения, фрагменты которых упоминались в материалах федерального суда, временами напоминают абсурдистский документ: два агента самого секретного российского подразделения по заказным убийствам разрабатывают план убийства с помощью пользовательского переводчика, а каждая их инструкция и отчет о ходе операции сохраняются в читаемых записях с отметками времени на серверах американской компании.
С помощью журналов переводов следователи ФБР наблюдали, как Дурович проводил разведку по всей Западной Европе, отслеживая Цель-1 (идентифицированную в просочившейся внутренней переписке как член семьи Закаевых) до резиденции, описанной как «белая вилла у моря», окруженная белой стеной с, как отметил Дурович, «исламским знаком на воротах». Алимов предоставил своему информатору пакет технической разведки, включающий IP-адреса и европейские телефонные номера, ранее использовавшиеся Целью для доступа в интернет.
В декабре 2024 года был зафиксирован диалог, который впоследствии был упомянут в судебных документах как показательный пример планирования операции. Алимов передал сообщение — переведенное на сербский язык через контролируемый сервис, — которое полностью гласило: «Добрый день! В мечети?» Он спрашивал, пытался ли Дурович следить за целью во время пятничной молитвы. Дурович ответил, что приближение к мечети «слишком рискованно», поскольку она находится под официальным наблюдением. Отдельно документы, изученные следователями, показывают, что в этот период Дурович проводил поиски в интернете пистолетов Glock 17 и Glock 21.
Арест Алимова в аэропорту Эль-Дорадо 24 февраля, по всей видимости, стал результатом совпадения нескольких направлений расследования. Колумбийские миграционные власти, действуя по координации с Интерполом, задержали его по прибытии рейсом Turkish Airlines из Стамбула. По словам источников, знакомых с ходом расследования, его поездка была подготовлена в последний момент: изученные следователями документы показывают, что всего за день до отъезда он пытался приобрести в России предоплаченный одноразовый телефон.
Он путешествовал, судя по всему, под видом туриста — с забронированным местом в Картахене, — что соответствовало оперативной тактике офицерского корпуса 795-го подразделения, который обычно использовал туристические поездки в качестве предлога для международных перемещений. В данном случае этого оказалось недостаточно.
Помимо обвинений в убийстве и сговоре с целью похищения, Алимову предъявлены обвинения в оказании материальной поддержки террористической организации и сговоре с целью финансирования терроризма. Каждое из основных обвинений предусматривает возможное пожизненное заключение. Он остается под стражей в Колумбии в ожидании процедуры экстрадиции в США.
Плачевный финал Центра 795
По данным The Insider, Центр 795 уже организовал целый ряд покушений и диверсий, которые еще расследуются и о которых The Insider обязательно расскажет позже. Но уже само по себе раскрытие структуры и деятельности подразделения 795 станет большой проблемой для российских спецслужб, особенно в связи появлением первого арестованного. Организационная структура подразделения — его внедрение в «Калашников», зависимость от инфраструктуры «Ростеха», использование «Патриот-парка» в качестве оперативной базы — теперь будет полностью задокументирована в материалах западных судов и в отчетах исследователей, работающих с открытыми источниками.
До сих пор ни Фисенко, ни другие командиры Центра 795 не были засвечены и тем более обвинены в Соединенных Штатах. Но теперь, после того как их личности и оперативные роли были установлены The Insider, им сложно будет продолжать работу в том же режиме, так как они будут находиться под пристальным вниманием всех мировых спецслужб.
За годы, прошедшие после раскрытия деятельности подразделения 29155, Россия как минимум дважды пыталась создать преемственную инфраструктуру для организации убийств, которая могла бы действовать вне поля зрения западных следственных органов. Как показывает практика, этот проект постоянно сталкивался с препятствием: человеческой склонностью к удобству.
В свое время подразделение 29155 было частично скомпрометировано, потому что его сотрудники использовали свои настоящие паспорта, путешествовали под своими именами и оставляли цифровые следы в европейских гостиничных реестрах и базах данных авиакомпаний. Центр 795 пытался исправить эти недостатки с помощью корпоративной маскировки и разделения на автономные подразделения. Но все это продержалось недолго из-за ряда других ошибок — одной из которых было использование Google Translate.