при участии Der Spiegel

Сорванный праздник

Вечером 23 февраля 42-летний офицер Денис Алимов не смог отметить со своими коллегами День защитника Отечества, потому что отечество призвало его на ответственное и сверхсекретное задание. Он накинул на плечи не по погоде легкий голубой пиджак, сложил в сумку самое необходимое, сунул в карман паспорт на фальшивое имя и выдвинулся в аэропорт Внуково. Ему ни к чему была теплая одежда, так как направлялся он (с пересадкой в Стамбуле) в Колумбию, где его уже ожидал забронированный номер в отеле на пляже в Картахене. Это спецзадание было очередным мероприятием недавно созданного Центра 795 — самого засекреченного из российских подразделений, сформированного в основном из элитных офицеров ГРУ и Центра специального назначения ФСБ («Альфа» и «Вымпел»). Денис Алимов занимался одним из наиболее приоритетных направлений работы Центра 795 — организацией убийств и похищений за рубежом.

В Боготе Алимову оказали теплый прием: в аэропорту колумбийские сотрудники миграционной службы надели на него наручники, теперь он ждет экстрадиции в США по запросу федеральных прокуроров Южного округа Нью-Йорка. Его обвиняют в организации покушения на двух «критиков путинского режима» (их имена не разглашаются), уехавших из России, за каждого предусматривалось вознаграждение в размере $1,5 млн.

«Сверхсекретный» Центр 795 оказался несколько менее секретным, чем хотелось его создателям. The Insider известны практически все его сотрудники, место дислокации, спонсоры и проводимые операции. Теперь, после успешного ареста одного из его ключевых офицеров, The Insider принял решение сделать эту информацию публичной.

На этот раз точно секретное: как создавался Центр 795

Полномасштабное вторжение в Украину многое изменило в деятельности российских спецслужб за рубежом, у которых появилось много новых мишеней, начиная с военных производств, работающих на Украину, заканчивая релоцированными российскими оппозиционерами и журналистами. При этом красные линии для России сместились: диверсии и покушения, на которые раньше Кремль решался редко, стали массовым и системным явлением. Все это требовало новых ресурсов.

Одним из логичных решений было расширить масштаб уже существующих подразделений, имевших опыт подобной деятельности. Так, генерал Андрей Аверьянов, ранее возглавлявший в/ч 29155, которая прославилась отравлением Скрипаля и многочисленными диверсиями, получил в свое распоряжение новые силы и возглавил Службу специальной деятельности (о которой The Insider подробнее расскажет в следующих публикациях) с большим количеством сотрудников и направлений деятельности, а также с отдельным департаментом по вербовке людей в странах Африки и Латинской Америки для организации диверсий и покушений.

У этого подхода, правда, была одна проблема: Аверьянов к тому моменту (не без помощи The Insider) стал звездой мировой прессы, десятки его сотрудников были засвечены, что само по себе плохо для подразделения, занимающегося секретной деятельностью. Вдобавок многие из его операций были попросту провалены: какие-то — из-за крайне низкой подготовки сотрудников (которые не смогли убить Скрипаля, зато убили случайную женщину), а какие-то — из-за системных ошибок, таких как серийные номера загранпаспортов для сотрудников ГРУ. До руководства, конечно, доходили и жалобы на коррупцию в подразделении, и с трудом замятые скандалы из-за абьюзивных отношений Аверьянова с любовницами. Однако в Кремле кадрами не разбрасываются, и Аверьянову позволили развивать свое направление, но параллельно решили создать альтернативное подразделение с пересекающимися, но суперсекретными задачами.

Центр 795 (в/ч 75127) был создан решением Генштаба в декабре 2022 года и к июню 2023 года был уже почти полностью укомплектован. Он стал совершенно обособленным подразделением, глава которого отвечал напрямую перед начальником Генштаба Герасимовым либо замминистра обороны. Таким образом, он не входил в структуру ГРУ, хотя в него вошли многие опытные сотрудники ГРУ, в том числе из аверьяновской команды.

«Вообще, это в духе Путина: создавать параллельные структуры, чтобы был дух некоторой конкуренции, — пояснил The Insider высокопоставленный источник в силовых структурах, знакомый с обстоятельствами формирования Центра 795. — В принципе, это могло бы сработать, но Аверьянов по понятным причинам воспринял это очень болезненно. И даже не столько из-за перетягивания его людей, сколько из-за того, что понимал: он перестает быть незаменимой фигурой, так как многие задачи Центра 795 прямо пересекались с его задачами. У него много врагов внутри системы, и ему стало казаться, что от него хотят избавиться. Лично для меня не удивительно, что в такой атмосфере возникают утечки информации».

Действительно, среди кадров Центра 795 оказались люди, игравшие важную роль в команде Аверьянова: например, Александр Исаенко (опытный офицер, чей брат Дмитрий и отец Игорь Исаенко тоже служат в ГРУ) или полковник Анатолий Ковалëв, ставший начальником двенадцатого отдела Центра 795, но до этого, судя по его перелетам и звонкам, входивший в команду 29155.

При этом, что необычно, ведущая роль в Центре 795 досталась выходцам из Центра специального назначения ФСБ — в основном из подразделения «Альфа». «Альфовцами» были и руководитель Центра 795 Денис Фисенко, и его заместитель Николай Зрячев, и начальник Второго (штурмового) управления Центра Александр Полонский, и многие другие.

Как поясняет все тот же источник, в таком масштабе кооперация Минобороны и ФСБ происходила впервые: «Сотрудники жаловались, что в отделе кадров даже не понимают, как это все оформлять: надо ли сначала закрывать контракт с ФСБ и открывать с Минобороны или переводить как-то напрямую. Конечно, такие переходы случались и раньше, но не так массово. Получилось, что по большей части команда состоит из сотрудников ФСБ, но все они числятся в Минобороны и отвечают перед Герасимовым».

Как поясняют опрошенные The Insider источники, упор на ФСБ был сделан неслучайно: во-первых, потому, что Путин хотел активнее задействовать во внешних операциях свое любимое детище в виде ЦСН ФСБ, во-вторых, считается, что у ФСБ лучше обстоит дело с защитой секретности. Ну или, по крайней мере, считалось до публикации этого текста.

Кто оплачивает музыку: Чемезов и Бокарев

Еще более оригинальной конструкцию Центра 795 делает то, что базируется она на территории учебного центра концерна «Калашников», относящегося к «Ростехнологиям» Сергея Чемезова, друга и сослуживца Путина по КГБ, а финансировать проект помогает олигарх и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев (он формально продал контрольный пакет своему номиналу Алану Лушникову), уже становившийся героем ряда расследований The Insider и попавший под санкции (что не мешает ему владеть виллой во Франции). В последние годы между ними сложились очень тесные отношения: Чемезов ходит к Бокареву на дни рождения, а их семьи вместе летают на отдых на бизнес-джете последнего.

Финансирование центра Бокаревым вписывается в уже отлаженную схему: имея уникальный доступ к госконтрактам, он «откатывает» часть заработанного на особые государственные нужды. Так работала эта схема и с Пригожиным, который финансировал ЧВК Вагнера и фабрику троллей на деньги, полученные в основном от контрактов на поставку питания для Минобороны. После убийства Пригожина контракты на поставки питания перешли к человеку, связанному с Бокаревым. Бокареву же досталась и усадьба Пригожина в Геленджике. Отметим, что до сих пор не установлено, какое именно подразделение спецслужб организовало крушение самолета Пригожина.