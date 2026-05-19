Репозиторий научных препринтов arXiv объявил, что будет блокировать авторов за контент с ошибками, сгенерированный ИИ

Сайт arXiv, где публикуются препринты научных статей, начнет блокировать доступ авторам, в чьих работах будут обнаружены фрагменты, сгенерированные ИИ и содержащие ошибки. Об этом сообщил в Twitter (Х) глава секции компьютерных наук портала Томас Диттерих.

«Если инструменты генеративного ИИ генерируют неподобающий язык, плагиат, предвзятый контент, ошибки, неточности, некорректные ссылки или вводящий в заблуждение контент, и эти результаты используются в научных работах, — ответственность за это несет автор (авторы). <...> Наличие неопровержимых доказательств того, что авторы представленной работы не проверили результаты генерации, означает, что мы не можем доверять статье в целом».

Авторы, пойманные на нарушении, не смогут публиковаться на arXiv в течение года. В дальнейшем им могут вернуть доступ, но при условии, что последующие статьи сначала будут приняты для публикации «авторитетным рецензируемым ресурсом».

По словам Диттериха, доказательствами использования ИИ без последующей проверки считаются, например, несуществующие ссылки и оставшиеся в тексте замечания — вроде «хотите, чтобы я внес какие-либо изменения?».