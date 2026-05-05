Пять американских издателей подали в суд на Цукерберга и Meta, обвинив их в незаконном использовании книг для обучения ИИ

Пять крупных издательств — Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier и Cengage — вместе с автором бестселлеров Скоттом Туроу подали коллективный иск против компании Meta и ее основателя Марка Цукерберга в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, сообщает New York Times. Истцы обвиняют компанию в незаконном использовании миллионов защищенных авторским правом произведений для обучения языковой модели Llama, а также в удалении из этих произведений знаков копирайта и сведений о правообладателях.

По данным искового заявления, инженеры Meta загружали пиратские книги и научные статьи через сайты Anna's Archive, LibGen и Sci-Hub. В иске также утверждается, что Цукерберг лично санкционировал и активно поощрял эти нарушения.

Часть доказательств была получена от самой модели. Когда ее попросили написать путеводитель в стиле автора Бекки Ломакс, Llama точно воспроизвела авторский тон, а на вопрос о том, откуда ей знаком стиль писательницы, ответила, что обучена на «обширном массиве текстов, включая ее опубликованные работы». Аналогичным образом Llama подтвердила обучение на цифровой версии романа Туроу «Презумпция невиновности». По словам самого Туроу, Meta «бессовестно использовала пиратские копии» его книг для создания конкурирующего контента.

Аналогичные претензии ранее предъявлялись OpenAI, Google и xAI. Осенью 2025 года Anthropic урегулировала схожий спор, заключив мировое соглашение с авторами на $1,5 млрд. В июне того же года Meta уже выигрывала аналогичное дело — суд тогда констатировал недостаточность доказательств того, что ИИ-книги наносят ущерб продажам оригинальных произведений.

Истцы требуют обязать Meta уничтожить все незаконно полученные экземпляры их произведений, прекратить противоправную деятельность и выплатить компенсацию. Президент Ассоциации американских издателей Мария Палланте заявила, что отрасль добивается прозрачного и справедливого регулирования ИИ и механизмов защиты для авторов.

Ранее мюнхенский суд признал OpenAI нарушившей законы об авторском праве Германии и обязал компанию выплатить компенсацию организации GEMA, представляющей интересы около 100 тысяч авторов и издателей, за обучение ChatGPT на текстах песен без разрешения правообладателей.

