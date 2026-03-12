Правительство предложило разрешить использовать защищенные авторскими правами материалы для обучения ИИ — «Ведомости»

Российское правительство предложило разрешить компаниям-разработчикам использовать защищенные авторским правом статьи, книги, фильмы, изображения и т. д. для обучения ИИ без получения разрешения от их правообладателей. Такая норма вошла в законопроект об искусственном интеллекте, который подготовил кабмин, пишет газета «Ведомости».

Предполагается, что использовать произведения без согласия автора можно будет в том случае, если пользователи сервиса в итоге не увидят их содержания.

Авторские права на ответ ИИ-модели при этом получит пользователь, который ввел промпт (запрос к нейросети), обработал результат и внес свой творческий вклад. Это правило будет применяться вне зависимости от того, на каких данных обучалась модель.

Cобеседник «Ведомостей», близкий к аппарату правительства, уточняет, что речь в первую очередь идет о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым зачастую закрыт для разработчиков ИИ-решений. Использовать для обучения моделей персональные данные, сведения о налогоплательщиках, частные переписки и прочие чувствительные данные будет нельзя.

О том, что правительство разрабатывает законопроект по регулированию ИИ, стало известно в начале февраля этого года. На сегодняшний день его финальной версии еще нет, сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует отрасль.

Разработчики ИИ-решений регулярно сталкиваются с проблемами, связанными с авторскими правами. Например, в их нарушении обвиняли Meta и Anthropic. Так, против последней иск подали Universal Music Group и другие крупные звукозаписывающие лейблы, которые обвиняют компанию в использовании защищенных авторским правом песен и текстов для обучения чат-бота Claude.