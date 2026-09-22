Трамп собирается запретить экспорт дизельного топлива из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил своим советникам одобрить запрет на экспорт дизельного топлива, цены на которое стремительно растут на фоне войн в Иране и Украине, пишет Bloomberg. Журналисты спросили Трампа о требованиях членов Конгресса приостановить вывоз дизеля. Он ответил:

«Я сказал — давайте не будем отправлять дизель за границу. Я призывал к этому своих людей. Я об этом говорил».

По словам министра финансов США Скотта Бессента, власти изучают, позволяют ли общие мощности нефтепереработки в стране ввести такое ограничение, и какой вариант окажется действенным — полный или частичный запрет. Трамп сделал заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН. Ранее глава Белого дома призывал Зеленского сократить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Отмечается, что Трамп всё чаще сталкивается с призывами ограничить экспорт дизеля, без которого не может работать сельхозтехника в аграрных штатах и не вырабатывается электроэнергия в отдаленных районах Аляски. Высокие цены на топливо сильно бьют по американским избирателям накануне ноябрьских промежуточных выборов, и республиканцы рискуют лишиться большинства в Конгрессе. Запрет поддержали сенаторы-республиканцы Чак Грассли от Айовы и Дэн Салливан от Аляски.

Руководители нефтегазовых компаний, в свою очередь, предостерегают от такого шага, пишет агентство. По их словам, любые ограничения на экспорт американской нефти и топлива дадут лишь кратковременный эффект, а затем обернутся против самих США. Как поясняют энергетические аналитики, поначалу цены действительно снизятся, поскольку в стране останется больше нефтепродуктов и вырастут их запасы. Однако, лишившись возможности продавать продукцию на мировом рынке, нефтедобывающие компании и НПЗ сократят производство.

Сам Трамп допустил, что запрет может затронуть и рынок бензина. Он сказал:

«Это может немного сказаться на обычном автомобильном бензине, потому что, когда так делаешь, это, знаете, своего рода поток. Это баланс».

В ночь на 22 сентября украинские беспилотники атаковали Самарскую область, по данным издания Astra, удар пришелся по Куйбышевскому НПЗ. Трамп до этого просил Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку, по его мнению, это ведет к мировому дефициту дизеля.