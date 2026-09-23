OpenAI бесплатно передаст Украине ИИ-систему киберзащиты Daybreak

OpenAI бесплатно предоставит правительству Украины систему киберзащиты на основе искусственного интеллекта Daybreak, пишет Би-би-си. Она должна помочь защищать от кибератак гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы и электростанции. Через Daybreak Киев получит доступ к модели GPT 5.6 Sol в специальной версии для киберзащиты. В открытом доступе эта модель есть с июля, однако в Daybreak у нее ослаблены ограничения, чтобы специалисты могли искать уязвимости и отражать атаки.

Daybreak умеет быстро находить уязвимости в цифровых системах и помогает разрабатывать исправления. По данным национальной команды реагирования на киберинциденты CERT-UA, в 2025 году Украина зафиксировала почти 6000 кибератак. О сделке компания объявила параллельно с Генеральной Ассамблеей ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн, который теперь возглавляет направление OpenAI for Countries, заявил:

«Защита гражданской инфраструктуры предполагает ее оборону и от физических, и от цифровых атак, чтобы люди могли и дальше жить, работать и пользоваться жизненно важными услугами».

Конкурирующая с OpenAI ИИ-компания Anthropic жестко ограничивает доступ к своим моделям, объясняя это тем, что они слишком мощные и могут попасть не в те руки. OpenAI, напротив, разрешила пользоваться своими самыми продвинутыми киберинструментами ряду европейских компаний и британским банкам. Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джейми МакКолл отметил, что у Украины уже есть ИИ-инструменты от конкурентов OpenAI, например Google.

Ранее Anthropic сообщила, что связанные с Россией хакеры с помощью ИИ-агентов Claude атаковали Украину. Они выгрузили содержимое почтовых ящиков как минимум двух производителей компонентов для беспилотников, атаковали производителя военных дронов и похитили комплект средств разработки его системы компьютерного зрения.