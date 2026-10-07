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Новости

Россия нанесла самый смертоносный удар по Украине за последний месяц. Только в Прилуках погибли как минимум 13 человек, включая детей

The Insider
Фото: ГСЧС Черниговской области

Фото: ГСЧС Черниговской области

Число погибших в городе Прилуки в Черниговской области в результате ракетного удара России 7 октября выросло до 13 человек. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслав Чаус. Удар был нанесен около 6 утра по местному времени и пришелся по жилой пятиэтажке. Из-под завалов извлекли в том числе тела четверых детей. Речь идет о самой смертоносной атаке России за последний месяц. Всего в результате ночных и утренних ударов РФ по Украине погибли как минимум 19 человек.

Утром 7 октября полиция Черниговской области сообщила о ракетном обстреле города Прилуки российскими войсками. Отмечалось, что под удар попали многоэтажное здание, Центр творчества детства и юношества и неназванное предприятие. В правоохранительных органах сразу заявили, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил:

«Ракетный удар по Прилукам. Одно из попаданий — просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали».

Позднее Чаус сообщил, что в Прилуках погибли по меньшей мере 9 человек, из которых трое — дети. Буквально через час он уточнил, что число погибших выросло до 13 человек, из которых четверо — дети. Глава МВД Иван Выговский заявил, что самому младшему из погибших было 8 лет.

По словам Чауса, разбор завалов жилой пятиэтажки продолжается, поэтому точное число погибших и пострадавших может еще измениться. Пока известно о более чем 50 раненых, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Хотя разбор завалов продолжается, уже сейчас понятно, что речь идет о самом смертоносном ударе России по Украине за последний месяц. Как написал The Kyiv Independent еще до того, как число погибших в Прилуках увеличилось с 9 до 13, по всей Украине российские ночные и утренние атаки унесли жизни 15 человек. С учетом новых данных из Прилук общее число погибших в Украине выросло до 19 человек.

Ранее, 27 сентября, атака России привела к гибели 14 человек в Украине, а накануне — 6 октября — в результате российских ударов погибли 13 человек. При этом такого числа погибших в одном месте, как в Прилуках 7 октября, за последний месяц не фиксировалось.

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Публикация:«Россия нанесла самый смертоносный удар по Украине за последний месяц. Только в Прилуках погибли как минимум 13 человек, включая детей»

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