Россия атаковала Киев и Днепропетровскую область. Украинские беспилотники ударили по Волгоградской и Самарской областям — пожар в районе НПЗ

В ночь на 2 октября Россия нанесла удар по Киеву, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА). Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа рассказал об атаке дронов на регион, в результате которой был ранен один человек. Губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил о «массированной атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру» региона. По данным OSINT-анализа издания Astra, удар мог прийтись по местному НПЗ. Кроме того, в Самаре, вероятно, были атакованы линейная производственно-диспетчерская станция, крупнейший нефтяной транспортный и распределительный хаб.

Как сообщили в КГВА, в результате удара России по жилому дому в Дарницком районе погиб один человек, двое пострадали. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что беспилотник попал в 25-этажный жилой дом. Также российские войска в ночь на 2 октября атаковали Южный мост в Киеве, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Глава Днепропетровской ОВА Ганжа отметил, что в ночь Россия атаковала сразу три района области: всего было нанесено 20 ударов, повреждены магазин, инфраструктура, многоквартирные дома и автосервис. По его информации, пострадал 50-летний мужчина.

В свою очередь, губернатор Волгоградской области Бочаров заявил об атаке украинских беспилотников на промышленную инфраструктуру региона. Он добавил, что пострадал также многоквартирный дом в Волгограде, один человек был госпитализирован. Губернатор не указал, какие объекты подверглись ударам, однако, согласно анализу Astra, был зафиксирован пожар в районе Волгоградского НПЗ и предприятия химической промышленности «Каустик». Издание отмечает, что Волгоградский НПЗ, принадлежащий «Лукойлу», — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России топливно-масляного профиля. Ранее этот НПЗ уже подвергался атакам.

Кроме того, украинские OSINT-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также Astra сообщили, что в результате атаки украинских дронов под Самарой начался пожар линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Транснефти». Речь идет о крупнейшем промышленном узле, который обеспечивает прием, смешивание различных сортов нефти и ее транспортировку по магистральным нефтепроводам. Astra отмечает, что на территории ЛПДС «Самара» расположен крупнейший резервуарный парк в Европе.