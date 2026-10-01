Россия ударила БПЛА по Институту ядерных исследований в Киеве. «Опасность радиационного инцидента полностью исключить невозможно» — эксперт

Институт ядерных исследований Национальной академии наук (НАН) в Киеве, где расположен исследовательский реактор, подвергся удару российского беспилотника. Об этом сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Как пояснили The Insider опрошенные эксперты, подобные атаки по ядерным объектам недопустимы, однако в случае этого реактора опасность радиационного заражения минимальная. Другое дело, если попадание произойдет в бассейн выдержки отработавшего топлива, тогда радиоактивное загрязнение возможно.

Как заявили в госинспекции ядерного регулирования Украины, удар по институту — это «атака на мирную ядерную установку, которая выполняет исключительно научную и исследовательскую функцию». Там подчеркнули, что сам факт удара — «циничное пренебрежение со стороны России международно признанными принципами и нормами ядерной и радиационной безопасности». Отмечается, что пострадавших в результате атаки не было, возникший пожар был потушен, а реактор и системы безопасности повреждений не получили. Также не изменился и радиационный фон.

Эксперт по российским стратегическим ядерным силам Павел Подвиг в комментарии The Insider пояснил, что исследовательский реактор находится в обычном здании, у которого нет какой-то специальной защитной оболочки наподобие той, что есть у корпуса реакторов атомных станций. По его словам, из-за этого попадание «достаточно мощного боезаряда может сильно повредить всё, что там находится». Он отметил:

«С другой стороны, всё-таки сам реактор не такой большой, и чтобы его повредить серьезно, нужно в него точно попасть, что довольно сложно. Сказать, что есть какая-то существенная опасность радиационного инцидента, наверное, нельзя, но и полностью исключить его тоже невозможно. Реактор на самом деле не работает, из него выгрузили топливо, поэтому почти никакой радиоактивности в реакторе нет. Это топливо хранится в каком-то бассейне выдержки или каком-то помещении. В него надо не только попасть, но и сильно повредить, а это, опять же, довольно сложно. В то же время удары по такого рода объектам должны быть недопустимыми. По гражданским объектам в принципе не должно наноситься ударов, но все-таки дополнительная опасность с ядерными объектами есть, хоть и небольшая».

Подвиг добавил, что МАГАТЭ никак не может повлиять на безопасность подобных объектов. Эксперт сказал:

«Существуют принципы физической безопасности, которые были сформулированы МАГАТЭ еще в начале войны, но, строго говоря, в мандат МАГАТЭ эти вопросы не входят. Они пытаются эти принципы как-то утвердить и всех призывают этим принципам следовать, но у них нет даже формального права на этом настаивать. Существует дискуссия и попытки как-то утвердить принцип на уровне МАГАТЭ, согласно которому все ядерные объекты на гарантии МАГАТЭ не должны быть атакованы. Там проблема в том, что против такого общего принципа есть государства со своими возражениями. Объекты в Иране, которые Израиль и США атаковали, тоже были под гарантией МАГАТЭ. Есть определенный интерес у США в том, чтобы такого широкого обязательства на себя не брать».

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак в разговоре с The Insider отметил, что, судя по имеющейся информации, дрон попал на территорию института, не повредив системы безопасности или реактор. Он пояснил: