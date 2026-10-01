Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.56

EUR

94.88

OIL

101.62

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

236

 

 

 

 

 

Новости

Россия ударила БПЛА по Институту ядерных исследований в Киеве. «Опасность радиационного инцидента полностью исключить невозможно» — эксперт

The Insider
Фото: Институт ядерный исследований в Киеве

Фото: Институт ядерный исследований в Киеве

Available in English

Институт ядерных исследований Национальной академии наук (НАН) в Киеве, где расположен исследовательский реактор, подвергся удару российского беспилотника. Об этом сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Как пояснили The Insider опрошенные эксперты, подобные атаки по ядерным объектам недопустимы, однако в случае этого реактора опасность радиационного заражения минимальная. Другое дело, если попадание произойдет в бассейн выдержки отработавшего топлива, тогда радиоактивное загрязнение возможно.

Как заявили в госинспекции ядерного регулирования Украины, удар по институту — это «атака на мирную ядерную установку, которая выполняет исключительно научную и исследовательскую функцию». Там подчеркнули, что сам факт удара — «циничное пренебрежение со стороны России международно признанными принципами и нормами ядерной и радиационной безопасности». Отмечается, что пострадавших в результате атаки не было, возникший пожар был потушен, а реактор и системы безопасности повреждений не получили. Также не изменился и радиационный фон.

Эксперт по российским стратегическим ядерным силам Павел Подвиг в комментарии The Insider пояснил, что исследовательский реактор находится в обычном здании, у которого нет какой-то специальной защитной оболочки наподобие той, что есть у корпуса реакторов атомных станций. По его словам, из-за этого попадание «достаточно мощного боезаряда может сильно повредить всё, что там находится». Он отметил:

«С другой стороны, всё-таки сам реактор не такой большой, и чтобы его повредить серьезно, нужно в него точно попасть, что довольно сложно. Сказать, что есть какая-то существенная опасность радиационного инцидента, наверное, нельзя, но и полностью исключить его тоже невозможно. Реактор на самом деле не работает, из него выгрузили топливо, поэтому почти никакой радиоактивности в реакторе нет. Это топливо хранится в каком-то бассейне выдержки или каком-то помещении. В него надо не только попасть, но и сильно повредить, а это, опять же, довольно сложно.

В то же время удары по такого рода объектам должны быть недопустимыми. По гражданским объектам в принципе не должно наноситься ударов, но все-таки дополнительная опасность с ядерными объектами есть, хоть и небольшая».

Подвиг добавил, что МАГАТЭ никак не может повлиять на безопасность подобных объектов. Эксперт сказал:

«Существуют принципы физической безопасности, которые были сформулированы МАГАТЭ еще в начале войны, но, строго говоря, в мандат МАГАТЭ эти вопросы не входят. Они пытаются эти принципы как-то утвердить и всех призывают этим принципам следовать, но у них нет даже формального права на этом настаивать. Существует дискуссия и попытки как-то утвердить принцип на уровне МАГАТЭ, согласно которому все ядерные объекты на гарантии МАГАТЭ не должны быть атакованы. Там проблема в том, что против такого общего принципа есть государства со своими возражениями. Объекты в Иране, которые Израиль и США атаковали, тоже были под гарантией МАГАТЭ. Есть определенный интерес у США в том, чтобы такого широкого обязательства на себя не брать».

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак в разговоре с The Insider отметил, что, судя по имеющейся информации, дрон попал на территорию института, не повредив системы безопасности или реактор. Он пояснил:

«Из исследовательского реактора после начала полномасштабного вторжения топливо было выгружено в бассейн выдержки отработавшего топлива, после чего реактор не работал. То есть реактор остановлен. Попадание дрона в реактор в этих условиях большой беды бы не нанесло. Некоторая опасность возникает, если будет разрушен бассейн выдержки топлива. Из-за чего теоретически может произойти потеря радиационной защиты и повреждение отработавшего топлива, что приведет к радиоактивному загрязнению. Однако реактор остановлен более четырех лет, у его топлива небольшое остаточное тепловыделение. Поэтому сценарий быстрого разогрева топлива при потере охлаждения сейчас существенно менее жесткий, чем если бы активную зону выгрузили несколько дней или недель назад».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Россия ударила БПЛА по Институту ядерных исследований в Киеве. «Опасность радиационного инцидента полностью исключить невозможно» — эксперт»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте