Россия в закрытой ноте пригрозила НАТО применением ядерного оружия в случае попытки отрезать Калининград – Reuters

Москва направила НАТО дипломатическую ноту, в которой предупредила о готовности применить ядерное оружие, если альянс попытается изолировать Калининградскую область, находящуюся между Польшей и Литвой, от остальной России. Документ видело агентство Reuters. Российская сторона в тексте ноты обвиняет НАТО в «опасном и безрассудном курсе», чреватом «высокими рисками начала прямого вооруженного конфликта».

По словам авторов ноты, такие риски включают возможность «ударов России по центрам принятия решений в государствах — членах альянса с самого начала». В документе сказано:

«Россия будет готова задействовать весь имеющийся у нее арсенал сил и средств, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут любую попытку изолировать Калининградскую область от остальной части страны».

В письменном ответе, с которым также ознакомилось Reuters, НАТО назвало себя оборонительным союзом и заявило, что ни учения, ни другая деятельность альянса не угрожают территории России. НАТО призвало Москву прекратить «неспровоцированное полномасштабное вторжение» в Украину, воздерживаться от «всё более безрассудного поведения» в отношении союзников и отказаться от «безответственной ядерной риторики».

Помимо ноты, российские посольства как минимум в трех европейских странах за последние три дня обвинили НАТО в эскалации напряженности из-за учений и планирования сценариев, связанных с Калининградом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления напоминанием «горячим головам в Европе». Высокопоставленный европейский чиновник в сфере обороны сказал агентству, что Россия впервые со времен холодной войны угрожает Европе подобным образом, и назвал ситуацию серьезной.

Эксперт по российским стратегическим ядерным силам Павел Подвиг в комментарии The Insider допустил возможность применения ядерного оружия в таком конфликте, но для того, чтобы «послать сигнал»:

«Вряд ли ядерное оружие может быть полезно в военном смысле, то есть для снятия блокады. Вопрос в том какой сигнал? Наверное, в расчете на то, что все испугаются дальнейшей эскалации. Что, наверное, так, но с другой стороны, вряд ли применения ядерного оружия будет воспринято положительно кем-нибудь за пределами НАТО».

В мае российские чиновники и государственные СМИ обвинили главу МИД Литвы Кястутиса Будриса в призыве напасть на Калининград. Поводом стало его интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung, где он сказал, что у НАТО есть средства при необходимости уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы в эксклаве. Как писал The Insider, призыва к агрессии в интервью не было — Будрис описывал возможный ответ альянса на нападение России.