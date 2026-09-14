Финляндия присоединилась к французской инициативе ядерного сдерживания. Президент пообещал не размещать ядерное оружие в мирное время

Финляндия объявила о присоединении к французской инициативе ядерного сдерживания, выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном весной 2026 года. Об этом говорится на сайте правительства Финляндии. Как заявил финский президент Александр Стубб, инициатива Парижа направлена на укрепление европейской безопасности и подразумевает более тесное сотрудничество. Однако он заверил, что Финляндия не собирается размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время. До полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия десятилетиями сохраняла нейтралитет. В 2023 году она вступила в НАТО.

В пресс-релизе Минобороны Финляндии сообщается, что страна присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, которая представляет собой форму двустороннего сотрудничества. Министр обороны Антти Хяккянен заявил:

«Французская инициатива укрепит всё более активный подход Европы к обороне. Ее цель — усилить безопасность и сдерживание по всей Европе. Это естественный шаг, поскольку наши близкие союзники — Норвегия, Швеция и Дания — уже присоединились к инициативе».

В заявлении Минобороны отмечается, что инициатива не заменяет ядерное сдерживание НАТО и не накладывает обязательств по коллективной обороне по аналогии с 5 статьей Североатлантического альянса. Страны-участницы инициативы самостоятельно определяют уровень своей вовлеченности. По словам Хяккянена, сотрудничество может предполагать обсуждение французской ядерной доктрины, совместные учения, временное размещение отдельных элементов стратегических военно-воздушных сил Франции на территории союзных государств.

Как отметил президент Стубб, «оборонное партнерство между Финляндией и Францией углубляется», однако присоединение Хельсинки к инициативе не означает размещения ядерного оружия на финской территории в мирное время.

Весной Макрон выступил с инициативой «продвинутого ядерного сдерживания» во главе с Францией — единственной страной Евросоюза, обладающей ядерным оружием. Он заявлял, что на французское предложение откликнулись Германия, Польша, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция. Среди прочего, инициатива, которую также часто называют французским «ядерным зонтиком», допускает временное размещение в странах-участницах французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие.

Издание Politico подчеркнуло, что Финляндия, десятилетиями сохранявшая нейтралитет, в 2023 году вступила в НАТО — спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину. Издание отметило, что решение Хельсинки присоединиться к французской инициативе показывает готовность европейских государств пересматривать свою оборонную политику на фоне усиливающихся гибридных атак со стороны России и сомнений в надежности гарантий безопасности США при президенте Дональде Трампе.