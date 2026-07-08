Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

75.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

360

 

 

 

 

 

Новости

Финляндия, Германия, Дания, Литва и Норвегия закупят морские мины Blocker на сотни миллионов евро

The Insider
Мины Blocker. Фото: Forcit Defence

Мины Blocker. Фото: Forcit Defence

Министерство обороны Финляндии подписало соглашение о закупке морских мин Blocker производства финской компании Forcit Defence для стран — участниц Морского минного сотрудничества (Naval Mine Cooperation, NMC). Как говорится в заявлении Военно-морского флота Финляндии, на начальном этапе реализации соглашения будут закуплены мины для Финляндии, Германии, Дании, Литвы и Норвегии. Стоимость контракта составит сотни миллионов евро.

«Важность морских мин в оборонительных операциях широко признана, а условия в Балтийском и Северном морях хорошо подходят для постановки морских мин. Система Blocker, производимая компанией Oy Forcit Ab, представляет собой современную высокочувствительную донную минную систему, использующую передовые датчики и обеспечивающую гибкое применение в различных сценариях морской обороны».

О создании NMC было объявлено в 2024 году. К инициативе присоединились Бельгия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Дания, Германия, Финляндия и Эстония. В рамках проекта предполагается сотрудничество в таких областях, как совместные закупки, военно-морское сотрудничество, логистика, оперативное управление, учения и тренировки, обмен информацией и разработка систем вооружения.

Представители Forcit рассказали в комментарии для Nordic Defence Sector, что использование мин Blocker разными странами обеспечит совместимость и взаимозаменяемость. При этом в дальнейшем каждая страна определит конкретные алгоритмы использования, основанные на собственных оперативных потребностях.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте