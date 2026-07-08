Финляндия, Германия, Дания, Литва и Норвегия закупят морские мины Blocker на сотни миллионов евро

Министерство обороны Финляндии подписало соглашение о закупке морских мин Blocker производства финской компании Forcit Defence для стран — участниц Морского минного сотрудничества (Naval Mine Cooperation, NMC). Как говорится в заявлении Военно-морского флота Финляндии, на начальном этапе реализации соглашения будут закуплены мины для Финляндии, Германии, Дании, Литвы и Норвегии. Стоимость контракта составит сотни миллионов евро.

«Важность морских мин в оборонительных операциях широко признана, а условия в Балтийском и Северном морях хорошо подходят для постановки морских мин. Система Blocker, производимая компанией Oy Forcit Ab, представляет собой современную высокочувствительную донную минную систему, использующую передовые датчики и обеспечивающую гибкое применение в различных сценариях морской обороны».

О создании NMC было объявлено в 2024 году. К инициативе присоединились Бельгия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Дания, Германия, Финляндия и Эстония. В рамках проекта предполагается сотрудничество в таких областях, как совместные закупки, военно-морское сотрудничество, логистика, оперативное управление, учения и тренировки, обмен информацией и разработка систем вооружения.

Представители Forcit рассказали в комментарии для Nordic Defence Sector, что использование мин Blocker разными странами обеспечит совместимость и взаимозаменяемость. При этом в дальнейшем каждая страна определит конкретные алгоритмы использования, основанные на собственных оперативных потребностях.