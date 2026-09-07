Финляндия завершила строительство 200 километров заграждений на границе с Россией за €356 млн

Финляндия завершила строительство пограничного заграждения общей протяженностью 200 км, сообщает местное издание Yle. Проект обошелся в €356 млн, дальнейшее обслуживание оценивается в €1,5 млн в год. Заграждение состоит из металлического сетчатого забора, дороги для патрулирования, расчищенной от леса полосы и системы технического наблюдения. Оно охватывает отдельные участки границы длиной более 1300 км — от Лапландии до побережья Финского залива.

Еще 21 августа Yle писала, что все 200 км заграждения уже возведены, однако продолжаются отделочные работы. Передачу полностью готового объекта заказчику тогда планировали на сентябрь.

Заграждение состоит из отдельных участков от побережья Финского залива до Лапландии: металлический сетчатый забор с колючей проволокой проходит через леса, поля, скалистую и болотистую местность. Вдоль него вырубили деревья, проложили дорогу и установили систему наблюдения, а на сложных участках понадобились мостовые конструкции и понтоны.