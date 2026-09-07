Финляндия завершила строительство 200 километров заграждений на границе с Россией за €356 млн

Финляндия завершила строительство пограничного заграждения общей протяженностью 200 км, сообщает местное издание Yle. Проект обошелся в €356 млн, дальнейшее обслуживание оценивается в €1,5 млн в год. Заграждение состоит из металлического сетчатого забора, дороги для патрулирования, расчищенной от леса полосы и системы технического наблюдения. Оно охватывает отдельные участки границы длиной более 1300 км — от Лапландии до побережья Финского залива.
Еще 21 августа Yle писала, что все 200 км заграждения уже возведены, однако продолжаются отделочные работы. Передачу полностью готового объекта заказчику тогда планировали на сентябрь.
Заграждение состоит из отдельных участков от побережья Финского залива до Лапландии: металлический сетчатый забор с колючей проволокой проходит через леса, поля, скалистую и болотистую местность. Вдоль него вырубили деревья, проложили дорогу и установили систему наблюдения, а на сложных участках понадобились мостовые конструкции и понтоны.
Строительство затронуло земли примерно тысячи собственников, которым государство выплатило около €3 млн компенсаций. Один из них, пенсионер Раймо Йокела из Виролахти, вместе с родственником обжаловал маршрут заграждения в административном суде, но проиграл. По его словам, после строительства сократился доход от сдачи семейных полей в аренду. Земля в этом районе принадлежит его семье с XIX века.
Художница Йонна Хюттинен из деревни Вяртсиля говорит, что летом забор неожиданно хорошо сливается с пейзажем, хотя проволока наверху остается заметной: «Красивым это не назовешь. Но к этому привыкаешь». Сам забор уже стал местной достопримечательностью: его видно с общедоступных дорог, а некоторые любопытные получили штрафы за заход в пограничную зону, пишет Yle.
Решение о строительстве заграждения финский парламент поддержал в 2022 году. Его задача — препятствовать незаконному пересечению границы и массовому направлению мигрантов из России, которое финские власти рассматривают как инструмент давления. В конце 2023 года The Insider рассказывал, как российские силовики участвовали в организации потока мигрантов к финским погранпереходам. Собеседники издания описывали доставку людей к границе и выдачу им велосипедов российскими пограничниками. На фоне миграционного кризиса Финляндия закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.