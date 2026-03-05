Финляндия снимет запрет на провоз ядерного оружия по ее территории

Финляндия намерена снять законодательный запрет на ввоз ядерного оружия. Об этом в четверг вечером заявил министр обороны страны Антти Хяккянен на пресс-конференции, сообщает Yle.

По его словам, действующий запрет, введенный еще в 1980-х годах, утратил актуальность. Законодательство, как подчеркнул Хяккянен, не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО, а полные запреты подобного рода редко встречаются среди других стран альянса.

Провоз ядерных боеприпасов через финскую территорию предполагается допускать исключительно в случаях, связанных с обороной страны. При этом Хяккянен особо оговорился: Финляндия не стремится к постоянному размещению ядерного оружия на своей территории — для этого потребовалось бы отдельное межгосударственное соглашение, которое должно быть рассмотрено парламентом и руководством страны.

Оппозиционные партии — Социал-демократическая и Левый союз — раскритиковали подход правительства, настаивая на том, что вопрос следовало вынести на обсуждение всех парламентских партий. Хяккянен объяснил закрытый характер продвижения инициативы ее деликатностью, однако заверил, что она не должна была стать неожиданностью: ранее правительство сообщало о рассмотрении этого вопроса.

Для реализации изменений потребуются поправки в уголовный кодекс и закон о ядерной энергии. Правительство планирует предоставить всем депутатам парламента засекреченные материалы по проекту и рассчитывает принять законодательные изменения до конца лета.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны. С соответствующей речью он выступил на военно-морской базе Иль-Лонг в Кроза — месте дислокации французской программы атомных подводных лодок.