Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам. Об этом говорится в опубликованном 2 марта совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.



«Франция и Германия создали на высоком уровне руководящую группу по ядерным вопросам, которая будет выступать в качестве двусторонней платформы для доктринального диалога и координации стратегического сотрудничества», — написано в документе.



Первые конкретные шаги в рамках франко-германского сотрудничества запланированы уже на 2026 год: вооруженные силы Германии примут участие во французских ядерных учениях, представители двух стран посетят стратегические объекты друг друга. В документе также говорится о намерении Парижа и Берлина усилить возможности по управлению эскалацией ниже ядерного порога — в том числе в сферах раннего предупреждения, ПВО и высокоточных дальнобойных ударов.



Стороны подчеркивают, что взаимодействие будет дополнять, а не подменять ядерное сдерживание НАТО, которое остается «краеугольным камнем европейской безопасности», и не затронет участие Германии в совместных ядерных миссиях альянса.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах увеличить ядерный арсенал страны и прекратить раскрывать данные о количестве боеголовок, объяснив это «периодом геополитических потрясений». По его словам, изменения в доктрине обсуждались с США и Великобританией. Макрон также допустил временное размещение французских самолетов с ядерным оружием в странах-союзниках. Переговоры об этом ведутся с Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией, Данией, Великобританией и Германией. С Лондоном и Берлином Париж намерен совместно развивать проекты ракет сверхбольшой дальности.

Как отмечает Associated Press, Франция не наращивала ядерный арсенал как минимум с 1992 года — с момента присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Сейчас у страны около 290 боеголовок, что делает ее четвертой ядерной державой по размеру арсенала после России, США и Китая.

