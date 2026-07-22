Трамп снова пригрозил ударом по иранским ядерным объектам. «Шансы на расширение ударов возрастают» по мере провала дипломатии — эксперт

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером в очередной раз пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам. Как ранее утверждали источники газеты The Washington Post, Белый дом планирует начать «более масштабную войну» с Ираном. По мере того, как попытки дипломатического решения конфликта не приводят к существенным успехам, шансы на увеличение интенсивности американских ударов и эскалацию действительно растут — вплоть до возможной сухопутной операции, отмечает военный эксперт.
Обе стороны конфликта на протяжении почти двух недель обмениваются взаимными удрами: волна американских атак в ночь на 22 июля стала уже одиннадцатой подряд.
Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom) отчиталось, что нанесло серию ударов по военной логистике и морским объектам, чтобы не дать Ирану «угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе». Иранские госагентства сообщили, что системы ПВО сработали в Тегеране, в юго-восточных портах, а также в городе Бушер, где расположена единственная в Иране атомная электростанция.
Новой волне атак предшествовали угрозы американского президента нанести удар по иранским ядерным объектам. Целью может стать центр для обогащения урана внутри горы Пикакс. Трамп говорил, что он может попасть под удар, еще на прошлой неделе. Вечером вторника президент США снова подтвердил: любой объект, где иранские власти «даже думают о ядерном оружии», станет целью для «очень, очень мощного удара».
Как писала на этой неделе WP, в администрации американского президента обсуждают возможность расширить боевые действия против Ирана. Изучение таких сценариев в Белом доме на фоне эскалации действительно звучит вполне реалистично, и риски расширения ударов растут по мере того, как дипломатическое решение конфликта отодвигается, считает военный эксперт Давид Шарп:
«Всё в итоге зависит от президента Трампа, и у него есть некие противоречащие друг другу интересы. С одной стороны, интерес в том, чтобы были дешевая нефть и открытый Ормузский пролив — и всё это хотя бы до начала ноября, чтобы относительно преуспеть на промежуточных выборах.
Именно из-за этого, в первую очередь, американцы пошли на бьющее по их репутации, крайне проблематичное со стратегической точки зрения рамочное соглашение с Ираном. Но, как выяснилось, оно не очень-то работает: Иран в Ормузском проливе хочет свои правила навязывать, нанося удары по репутации американцев и не стесняясь бить по гражданским судам.
В этой связи, как я понимаю, американцы всё же хотят вернуть Иран к той точке, когда пролив был открыт и всё было нормально. Если этого не удастся сделать, естественно, шансы на решение Трампа расширить удары возрастают... Тем более, что Трамп — человек эмоциональный. Он не то чтобы [раньше] воспринимал иранцев положительно, но, очевидно, в последние недели иранский подход его очень разочаровал, и мы видим это по его высказываниям. Как только они почувствуют, что дипломатическая стезя себя исчерпала, удар будет — и планку поднимут».
С другой стороны, есть и возможные «промежуточные решения»: например, предлагаемое посредниками в переговорах 10-дневное прекращение огня. Хотя даже на фоне этих обсуждений американские военные всерьез рассматривают возможность большого удара, добавляет эксперт:
«Они перебрасывают очень значительные силы в регион. Часть этих сил, на мой взгляд, ошибочно была выведена из региона после основного раунда [ударов], что дало Ирану больше смелости, как говорится. Прямо в эти часы, в эти дни и боевые самолеты, и самолеты-заправщики в огромных количествах прилетают в регион. Соответственно, у американцев с каждым днем и с каждыми несколькими часами нарастают возможности делать то, что им уже, собственно, заблагорассудится».
Реалистичным при таком сценарии может стать и участие в военной кампании Израиля: например, если Иран сам нанесет удар по его территории или если Штаты «поднимут планку до полноценной войны», тогда Израиль присоединится к ударам сам.
Источники The Washington Post ранее при этом затруднялись ответить на вопрос, как именно может выглядеть эта «более масштабная война», но опрошенные эксперты склонялись к тому, что наземная операция маловероятна. Шарп при этом отмечает, что в теории американские военные могут «зачистить несколько островов» в ходе сухопутной операции, если быстро перебросят в регион морскую пехоту.
Маловероятной эксперт называет операцию по захвату урана, которую ранее также обсуждали СМИ: она рискованная с военной точки зрения и американские военные уже отказывались от ее проведения раньше.
«В любом случае очевидно, что эскалация — сценарий в данной ситуации очень вероятный. И думаю, что на этой неделе очень многое прояснится. Но опыт показывает, что стороны склонны прерывать военные действия под предлогом тех или иных реальных или псевдодипломатических псевдодостижений, чтобы дать себе перерыв. Так что это меня тоже не удивит, если они внезапно остановятся», — резюмирует аналитик.