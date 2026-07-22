Трамп снова пригрозил ударом по иранским ядерным объектам. «Шансы на расширение ударов возрастают» по мере провала дипломатии — эксперт

Как писала на этой неделе WP, в администрации американского президента обсуждают возможность расширить боевые действия против Ирана. Изучение таких сценариев в Белом доме на фоне эскалации действительно звучит вполне реалистично, и риски расширения ударов растут по мере того, как дипломатическое решение конфликта отодвигается, считает военный эксперт Давид Шарп:

«Всё в итоге зависит от президента Трампа, и у него есть некие противоречащие друг другу интересы. С одной стороны, интерес в том, чтобы были дешевая нефть и открытый Ормузский пролив — и всё это хотя бы до начала ноября, чтобы относительно преуспеть на промежуточных выборах. Именно из-за этого, в первую очередь, американцы пошли на бьющее по их репутации, крайне проблематичное со стратегической точки зрения рамочное соглашение с Ираном. Но, как выяснилось, оно не очень-то работает: Иран в Ормузском проливе хочет свои правила навязывать, нанося удары по репутации американцев и не стесняясь бить по гражданским судам. В этой связи, как я понимаю, американцы всё же хотят вернуть Иран к той точке, когда пролив был открыт и всё было нормально. Если этого не удастся сделать, естественно, шансы на решение Трампа расширить удары возрастают... Тем более, что Трамп — человек эмоциональный. Он не то чтобы [раньше] воспринимал иранцев положительно, но, очевидно, в последние недели иранский подход его очень разочаровал, и мы видим это по его высказываниям. Как только они почувствуют, что дипломатическая стезя себя исчерпала, удар будет — и планку поднимут».

С другой стороны, есть и возможные «промежуточные решения»: например, предлагаемое посредниками в переговорах 10-дневное прекращение огня. Хотя даже на фоне этих обсуждений американские военные всерьез рассматривают возможность большого удара, добавляет эксперт:

«Они перебрасывают очень значительные силы в регион. Часть этих сил, на мой взгляд, ошибочно была выведена из региона после основного раунда [ударов], что дало Ирану больше смелости, как говорится. Прямо в эти часы, в эти дни и боевые самолеты, и самолеты-заправщики в огромных количествах прилетают в регион. Соответственно, у американцев с каждым днем и с каждыми несколькими часами нарастают возможности делать то, что им уже, собственно, заблагорассудится».

Реалистичным при таком сценарии может стать и участие в военной кампании Израиля: например, если Иран сам нанесет удар по его территории или если Штаты «поднимут планку до полноценной войны», тогда Израиль присоединится к ударам сам.

Источники The Washington Post ранее при этом затруднялись ответить на вопрос, как именно может выглядеть эта «более масштабная война», но опрошенные эксперты склонялись к тому, что наземная операция маловероятна. Шарп при этом отмечает, что в теории американские военные могут «зачистить несколько островов» в ходе сухопутной операции, если быстро перебросят в регион морскую пехоту.

Маловероятной эксперт называет операцию по захвату урана, которую ранее также обсуждали СМИ: она рискованная с военной точки зрения и американские военные уже отказывались от ее проведения раньше.