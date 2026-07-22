Война с Ираном обошлась США в $37,5 млрд. Это примерно половина суммы, выделенной Вашингтоном Киеву в виде военной помощи с 2022 года

Глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям заявил, что война с Ираном на данный момент обошлась США в $37,5 млрд, пишет Би-би-си. Эта сумма составляет примерно 55% от всей военной помощи Украине, выделенной американцами с февраля 2022 года.

Министр обороны США выступил в Сенате, где рассматривался вопрос увеличения финансирования Пентагона. Во время слушаний Хегсет попросил законодателей одобрить срочное выделение ведомству дополнительных $87 млрд, из которых $67 млрд должны пойти на ближневосточные операции. На вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина, сколько США уже потратили на войну с Ираном, глава Пентагона назвал цифру в $37,5 млрд. С 12 мая, когда Пентагон последний раз раскрывал объемы затрат на конфликт с Тегераном, эта сумма выросла на $8 млрд.

В июле американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пентагон примерно в три раза занижает официальные данные о расходах на бомбардировки Ирана. Реальная сумма может находиться в диапазоне от $80 млрд до $100 млрд.

Даже официальные цифры показывают: с 28 февраля 2026 года США потратили на войну с Ираном больше половины от средств, выделенных на военную помощь Украине за четыре года. Как сообщается в отчете, опубликованном на сайте Конгресса, с февраля 2022-го по март 2026-го Вашингтон оказал Киеву военную поддержку на $67,8 млрд.

На прошедших в Сенате слушаниях также выяснилось, что администрация президента до сих пор не передала Украине утвержденную ранее Конгрессом и утвержденную Трампом помощь в $400 млн. По словам демократа Дурбина, Белый дом не собирается переводить эти деньги Киеву до 2029 года, решение по ним «будет принимать новый президент, кто бы им ни стал».

По данным Кильского института мировой экономики, ведущего подсчет всей помощи, полученной Украиной от зарубежных партнеров, общий объем поддержки, выделенной Вашингтоном с 24 января 2022-го по 30 апреля 2026-го, составил более $115 млрд, включая невоенные и гуманитарные транши. При этом в апреле 2026 года Хегсет заявлял, что объем всей американской помощи Украине достиг $300 млрд. На чем основана эта оценка, он не пояснил. Президент США Дональд Трамп и вовсе утверждал, что его предшественник Джо Байден «дал $350 млрд, просто раздал их» Украине.

Во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп обещал положить конец всем войнам, чтобы сохранить деньги американских налогоплательщиков и снизить государственные расходы. На следующий финансовый год Белый дом требует от Конгресса выделить Пентагону $1,5 трлн — рекордную сумму за историю США.