WSJ: Иран спрятал тысячи центрифуг для обогащения урана под горой Пикакс

Израильская разведка считает, что Иран еще прошлой осенью перевез тысячи центрифуг для обогащения урана в тоннели глубоко внутри горы Пикакс, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских чиновников. По данным издания, Израиль передал эти разведданные США: центрифуги переместили на объект после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские удары разрушили три главных ядерных объекта Ирана.

13 июля Дональд Трамп впервые прямо назвал Пикакс возможной целью для удара. В интервью консервативному ведущему Хью Хьюитту он сказал, что гора — «возможная цель для хорошего, большого, жирного удара». Как отмечает WSJ, за последние десять дней США усилили атаки на Иран, а Нетаньяху пытается убедить Трампа возобновить полномасштабные удары. США и Иран обмениваются ударами уже несколько ночей подряд, и Трамп пригрозил Тегерану атаками на электростанции и мосты.

Гора Пикакс (в Иране известна как Куланг) находится рядом с одним из главных ядерных объектов страны и годами остается под наблюдением США и Израиля. Подземный комплекс строился как замена завода по сборке центрифуг, серьезно поврежденного взрывом 2020 года, который, вероятно, был диверсией. По оценкам экспертов, тоннели уходят на 90–140 метров под скальную породу, где достаточно места для нескольких ядерных объектов. Институт науки и международной безопасности фиксирует непрерывную активность на объекте последние 15 месяцев: движение грузовиков, укрепление тоннелей и появление периметра безопасности.

При этом, как подчеркивает WSJ, размещение центрифуг в Пикаксе не обязательно означает, что Иран строит там обогатительный завод: после бомбардировок в июне 2025 года Тегеран мог просто спрятать уцелевшее оборудование от новых ударов. Откуда именно взялись перевезенные центрифуги, неясно. МАГАТЭ не имеет доступа к объекту, а Иран не предоставил агентству никакой информации о работах и планах там. Бывший директор Совета нацбезопасности США по Ирану Нейт Свонсон назвал тайную разработку ядерной бомбы худшим сценарием — по его словам, невозможность проверить объект показывает, насколько проблематичен статус-кво.

Во время войны 2025 года Пикакс не считался приоритетной целью. Не атаковали его и в нынешнем раунде боевых действий с США, начавшемся 28 февраля. Израильский военный чиновник, знакомый с планированием ударов, выразил в беседе с WSJ обеспокоенность тем, что авиаудары недостаточно затронули объекты, связанные с ядерным оружием, — по его словам, предстоит еще много работы, в том числе по горе Пикакс. Отмечается, что Иран отрицает стремление к созданию ядерного оружия, однако накопил около 450 кг урана, обогащенного до 60%, что близко к оружейному уровню.