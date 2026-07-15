Иран и США снова обменялись ударами. Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям и мостам

За последние семь дней целями Ирана стали семь гражданских судов, сообщили в CENTCOM. Американские военные обвинили Иран в целенаправленных атаках на мирное население.

Вечером во вторник, 14 июля, США возобновили морскую блокаду Ирана, которую ранее анонсировал президент Дональд Трамп. Видимое движение судов в Ормузском проливе прекратилось уже к утру среды.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран вновь не сядет за стол переговоров.