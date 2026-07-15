Иран и США снова обменялись ударами. Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям и мостам

Иран и США обмениваются ударами четвертую ночь подряд. Штаты обвиняют Иран в атаке на гражданские суда, Иран нанес серию ударов по американским базам в странах Персидского залива.
Накануне вечером американские военные нанесли серию ударов по военным целям на иранском побережье, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
В свою очередь Иран нанес ночью удары по американской военной инфраструктуре в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В Кувейте под удар попал, в частности, центр материально-технического обеспечения армии США в Мина-Абдулле.
За последние семь дней целями Ирана стали семь гражданских судов, сообщили в CENTCOM. Американские военные обвинили Иран в целенаправленных атаках на мирное население.
Вечером во вторник, 14 июля, США возобновили морскую блокаду Ирана, которую ранее анонсировал президент Дональд Трамп. Видимое движение судов в Ормузском проливе прекратилось уже к утру среды.
В интервью телеканалу Fox News американский лидер пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран вновь не сядет за стол переговоров.