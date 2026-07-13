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США нанесли удары по иранским портам. Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе

The Insider
Порт Бендер-Аббас. Фото: Maxar Technologies / AP Photo / picture alliance

Порт Бендер-Аббас. Фото: Maxar Technologies / AP Photo / picture alliance

США возобновили авиаудары по Ирану вечером 13 июля. Иранское информагентство Tasnim сообщает, что взрывы слышны в портах Бендер-Аббас и Конарек, а также на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным источников агентства, в Конареке прогремели четыре мощных взрыва, в Бендер-Аббасе — как минимум два. О взывах сообщили также жители еще одного портового города, Чабахар.

Также Tasnim сообщает, что в иранские силы обстреляли в Ормузском проливе «несколько судов, нарушивших правила».

Президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий против Ирана, сообщает The New York Times. Газета отмечает, что уведомление датировано 10 июля, но редакция получила его только в понедельник, 13-го. Конгресс поручил президенту либо прекратить войну, либо запросить разрешение на ее продолжение, но Трамп настаивает, что обладает исключительным правом принять соответствующее решение, пишет NYT.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в Twitter, что накануне, 12 июля, американские силы впервые применили в военной операции морские дроны. Согласно заявлению, три БЭК Corsair поразили завод по обслуживанию подводных лодок и кораблей на военно-морской базе Бендер-Аббас.

Ранее сегодня Трамп объявил, что США возобновят морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе. По словам президента, суда, не связанные с Ираном, смогут проходить через пролив, но только за плату: «С этого момента США будут известны как ХРАНИТЕЛЬ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА, но в качестве компенсации и в целях СПРАВЕДЛИВОСТИ им будет возмещено 20% от стоимости всех отправленных грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности этого крайне нестабильного региона».

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