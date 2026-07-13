Трамп анонсировал возобновление морской блокады Ирана и платный проход по Ормузскому проливу для судов

Штаты возобновят морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

В своем посте Трамп анонсировал «иранскую блокаду», которая препятствует выходу из пролива судов, связанных с Тегераном. Он заверил, что сам пролив останется открытым для других судов, но движение по нему станет платным.

«Все остальные страны будут иметь право на справедливое и свободное использование пролива. С этого момента США будут известны как ХРАНИТЕЛЬ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА, но в качестве компенсации и в целях СПРАВЕДЛИВОСТИ им будет возмещено 20% от стоимости всех отправленных грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности этого крайне нестабильного региона», — пишет он.

Подробности этой схемы оплаты за проход через залив неизвестны. Незадолго до публикации в Truth Social Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором тоже сказал, что Штаты станут «хранителями пролива».

«Мы будем его охранять. Нам будут платить за охрану — большие деньги. Нам вернут их, потому что другие страны очень богаты. Они на нашей стороне, и мы не можем делать это бесплатно», — заявил он.

Военно-морскую блокаду иранских портов Вашингтон впервые ввел в апреле этого года и снял после достижения временного мирного соглашения в июне.

Однако на протяжении уже нескольких дней подряд Иран и США регулярно обмениваются ударами по объектам друг друга. Это обострение ставит под сомнение американо-иранские переговоры, которые должны урегулировать в том числе вопрос о ядерной программе Тегерана и в итоге завершить войну.