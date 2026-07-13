США и Иран обменялись новыми ударами, делая противоположные заявления о том, открыт ли Ормузский пролив

США и Иран в ночь на понедельник, 13 июля, обменялись новыми ударами, продолжая серию взаимных атак, которая длится уже около недели. При этом стороны делают противоречащие друг другу заявления о том, открыт ли Ормузский пролив для судоходства, сообщает Bloomberg. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские силы провели очередной раунд атак, чтобы ослабить способность Ирана угрожать судоходству в проливе. Согласно этому заявлению, поражены десятки целей, включая иранские системы ПВО, береговые радары, а также ракетные и беспилотные средства. Ранее в выходные CENTCOM отчитался об ударах примерно по 140 целям по приказу президента США Дональда Трампа.

Тегеран в понедельник ответил атаками на американские базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании, как сообщали иранские государственные СМИ. По этим данным, Иран запустил беспилотники по позициям армии США в Кувейте — ранее власти этой страны заявили, что дрон повредил буровую платформу государственной нефтяной компании. Агентство IRNA писало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ракетами и дронами атаковал склады ракет и топливные резервуары на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, а на базе США в Бахрейне поражены вертолетные ремонтные мощности, ангар самолета радиоэлектронной борьбы P-8 и центры управления беспилотниками. Иранские СМИ также сообщили об ударах по американским логистическим объектам ВМС в оманском порту Дукм. ОАЭ заявили, что их ПВО реагировала на ракетную угрозу, обнаруженную за пределами границ страны, а в Катаре три человека пострадали от падения обломков при перехвате иранских ракет.

В центре нынешней эскалации — судоходство через Ормузский пролив, где Иран за последнюю неделю обвиняли в атаках на несколько коммерческих судов. В выходные Тегеран объявил, что пролив закрыт до дальнейшего уведомления, КСИР заявил о перехвате двух судов, которые, по его версии, шли нелегальным маршрутом. CENTCOM это оспорил, подчеркнув, что пролив открыт для всех судов, а американские военные готовы обеспечивать свободу навигации. Мониторинговый орган Joint Maritime Information Center в воскресенье сообщил, что транзит по южному маршруту пролива по-прежнему возможен. Трамп в воскресенье в эфире программы Meet the Press на NBC также заявил, что Ормузский пролив остается открытым. Он сказал:

«Мы разбомбили их к чертям прошлой ночью. Это очень, очень злые и больные люди».

Иранские СМИ в воскресенье сообщали о взрывах на южном побережье страны — в энергетических и нефтехимических хабах Бушере и Асалуйе, портовых городах Бендер-Аббасе и Бендер-Дейере, а также в районе Сирик. По данным агентства Mehr, в южной провинции Керман была поражена вышка связи, два человека пострадали. Глава государственной энергокомпании Tavanir, которого цитирует агентство ISNA, заявил, что недавние американо-израильские удары нанесли обширный ущерб энергетической инфраструктуре Ирана. Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, осудив иранские удары и призвав возобновить режим прекращения огня и мирные переговоры.

Отмечается, что обострение ставит под сомнение американо-иранские переговоры, которые должны урегулировать в том числе вопрос о ядерной программе Тегерана и в итоге завершить войну, начатую Вашингтоном и Иерусалимом в конце февраля. Трамп 8 июля заявил, что считает режим прекращения огня по промежуточному соглашению от 17 июня завершенным, но добавил, что США продолжат переговоры с Ираном. Как ранее сообщалось, после возобновления американских ударов движение танкеров через Ормузский пролив практически остановилось: в среду пролив в обоих направлениях пересекли лишь около 20 судов с сырьевыми товарами — минимум с момента заключения промежуточного соглашения в середине июня.