По Ирану была нанесена серия авиаударов, ответственность за которые никто не взял

По югу Ирана 9 июля была нанесена серия авиаударов, ответственность за которые не взяла на себя ни одна страна, сообщает Associated Press. Взрывы прогремели в провинциях Бушер и Систан и Белуджистан, а также в городах Ахваз и Чабахар в тот день, когда Иран готовился к похоронам погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Незадолго до этого, около 6:30 утра по местному времени, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о завершении очередного раунда ударов, в ходе которого было поражено около 90 целей. Американский чиновник, знакомый с ходом операции, заявил, что после этого никаких новых ударов США не наносили.

Тегеран никого напрямую не обвинил в атаках, однако член комитета парламента по национальной безопасности и бывший командир Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Кусари пригрозил Объединенным Арабским Эмиратам. По его словам, ОАЭ «заплатят цену за сотрудничество с Соединёнными Штатами», — депутат обвинил Эмираты в «закулисной» роли в недавних американских ударах. Израиль, участвовавший в войне против Ирана, также не заявлял о новых атаках. Отмечается, что он не наносил ударов по Исламской Республике с июня и, как правило, сразу признает свои операции.

Неатрибутированные авиаудары уже случались во время ирано-американской войны, начавшейся 28 февраля. Позднее официальные лица сообщали, что по Ирану тогда били Саудовская Аравия и ОАЭ — после того, как Тегеран атаковал энергетические объекты на их территории. Новый удар со стороны одной из стран Персидского залива, отмечает агентство, может быть попыткой удержать Иран от повторных атак на монархии региона.

В четверг Иран ответил на удары масштабным обстрелом целей по всему Ближнему Востоку — под ударом оказались Бахрейн, Иордания, Кувейт и Катар. Во всех четырех странах звучали сирены воздушной тревоги, в Кувейте, по предварительным данным, один человек пострадал при работе ПВО по приближающимся целям. Сразу после иранской атаки президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вылетел в Кувейт на встречу с эмиром страны, а страны Залива провели переговоры с главой МИД Катара, который вместе с Пакистаном выступает посредником между Ираном и США по промежуточной сделке о прекращении огня.

Тегеран при этом настаивает, что Ормузский пролив должен находиться под его единоличным контролем, а проходящие суда обязаны платить сборы Ирану, хотя десятилетиями пролив считался международными водами, через которые до войны проходила примерно пятая часть мировой нефти и газа.