Иран заявил в ООН права на часть Ормузского пролива

Иран направил в Международную морскую организацию (IMO) документ, в котором заявляет суверенитет над частями Ормузского пролива — ключевого водного пути, вокруг которого продолжаются мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном, пишет Bloomberg.

«Части Ормузского пролива входят в состав территориальных вод Исламской Республики Иран», — говорится в документе. Тегеран также сослался на нормы международного морского права, закрепляющие за прибрежным государством суверенитет над его территориальными водами. При этом документ не уточняет, о каких конкретно частях пролива идет речь, и не разъясняет, считает ли Тегеран альтернативные маршруты допустимыми.

Отмечается, что попытки Ирана установить контроль над проливом и в перспективе взимать с проходящих судов сборы вызвали обеспокоенность у судоходной отрасли и соседних государств. Американское Центральное командование со своей стороны заявило, что поддержит свободу судоходства «без каких-либо произвольных требований или ограничений».

Документ был направлен в IMO на фоне участившихся атак на торговые суда, следующие коридором вдоль побережья Омана. С момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном были атакованы как минимум четыре коммерческих судна. Ранее Корпус стражей исламской революции неоднократно заявлял, что для прохода через пролив необходимо его разрешение, а для организации транзита Иран создал структуру «Органа государственного управления Персидского залива».

Иран также отверг предложенную рядом стран — в том числе Францией, Германией и ОАЭ — декларацию Совета IMO о последствиях «противоправных действий» Тегерана в районе Ормузского пролива и вокруг него. В качестве правового обоснования Иран указал, что не является участником Конвенции ООН по морскому праву, регулирующей в том числе режим транзитного прохода через международные проливы.

23 июня IMO объявила о начале операции по поэтапному выводу сотен судов из Персидского залива через Ормузский пролив. По данным организации, в регионе на тот момент оставались около 11 тысяч моряков на борту судов, которые месяцами работали в условиях угрозы атак и ограничений судоходства.