Международная морская организация (IMO) начала операцию по выводу сотен судов из Персидского залива через Ормузский пролив. По данным IMO, в регионе остаются около 11 тысяч моряков на борту судов, которые месяцами работали в условиях постоянной угрозы атак и ограничений судоходства.

«Мы уже начали связываться с судами, чтобы начать эвакуацию», — сообщили в организации.

Речь идет не об эвакуации экипажей, а о поэтапном выводе самих судов из опасной зоны. В IMO заявили, что получили гарантии безопасности и проверили условия для возобновления навигации.

Британский центр UKMTO, который отслеживает угрозы для судоходства, выпустил специальное уведомление для судовладельцев. Согласно документу, IMO совместно с Ираном, Оманом, другими странами региона и представителями морской отрасли организует контролируемый проход судов через Ормузский пролив.

Каждому судну будут отдельно сообщать дату и порядок прохода. При этом участие в операции остается добровольным — окончательное решение принимает капитан и владелец судна. Власти Омана сообщили, что вывод флота будет проходить постепенно. По их словам, слишком большое количество судов одновременно и сохраняющиеся риски делают необходимым «контролируемое и поэтапное» движение.

Кроме того, действующие судоходные коридоры в Ормузском проливе пока считаются небезопасными. Для прохода будут использоваться временные маршруты к северу и югу от основных путей.

Меморандум США и Ирана

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой для прекращения почти четырехмесячного конфликта и нормализации судоходства в Персидском заливе. По заявлениям Вашингтона, документ предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады иранских портов в обмен на отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и расширение международного контроля над его ядерной программой.

Сразу после подписания меморандума вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Ормузский пролив вновь открыт для судоходства. Однако уже 20 июня иранские власти объявили о приостановке движения судов, сославшись на удары Израиля по объектам в Ливане. Американская сторона тогда отрицала факт закрытия пролива.

23 июня президент США Дональд Трамп вновь заявил, что судоходство через Ормузский пролив полностью восстановлено.

«У нас там все идет очень хорошо. Вчера через пролив прошло больше нефти, чем когда-либо раньше. У нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Параллельно стороны продолжают переговоры по практической реализации меморандума. После последнего раунда консультаций в Швейцарии Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа.

Накануне Трамп также сообщил о достижении договоренности по размораживанию части иранских активов. По его словам, средства будут поступать на специальные эскроу-счета под контролем США и смогут использоваться только для закупок продовольствия и медикаментов, включая американскую сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, американский президент заявил, что Тегеран согласился на «инспекции высочайшего уровня на долгие годы вперед» в рамках переговоров по ядерной программе.

Однако в Тегеране эти заявления опровергли. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что размороженные средства будут использоваться Ираном по собственному усмотрению, а утверждения о дополнительных инспекциях не соответствуют действительности. По его словам, иранская сторона не ведет переговоров с руководством МАГАТЭ о доступе на ядерные объекты.

По данным иранского агентства Mehr, речь идет о размораживании около 12 млрд долларов иранских активов двумя равными траншами. Официально эту сумму Вашингтон пока не подтверждал.