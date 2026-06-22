FT: В Ормузском проливе стоят более 400 судов, ожидая окончательного соглашения США и Ирана

Более 400 крупных судов встали у восточной части Ормузского пролива, ожидая полного восстановления движения после переговоров США и Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный анализ спутниковых данных Европейского космического агентства (ESA).

По данным радарного спутника Sentinel-1, пролетевшего над регионом в воскресенье в 14:17 по Гринвичу, у портов Сохар и Фуджейра — главных портов на восточной стороне пролива — скопилось 441 крупное танкероподобное судно. Это заметно больше, чем в апреле, когда США начали блокаду пролива, хотя и на 42 судна меньше, чем при предыдущем пролете спутника пятью днями ранее. На прошлой неделе часть судовладельцев уже пытались провести танкеры через пролив, воспользовавшись предварительной договоренностью между Вашингтоном и Тегераном.

Несмотря на соглашение об открытии и разминировании основных судоходных маршрутов, Иран в субботу вновь объявил пролив закрытым — после ударов Израиля по Ливану. В момент пролета спутника в воскресенье заметного трафика в основном канале пролива зафиксировано не было. Иран и США в это время вели интенсивные переговоры в Швейцарии, которые продолжались с воскресенья до раннего утра понедельника.

Как заявил представитель Соединенных Штатов, в ходе обсуждений стороны, в частности, занимались «уточнением путаных сигналов из Ирана» по поводу пролива и созданием «механизмов снижения риска конфликта», чтобы гарантировать постоянную открытость пути для судов. Ранее Иран допускал, что по истечении 60-дневного периода может ввести плату за проход судов через пролив — например, в форме обязательного иранского страхования.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о разблокировании Ормузского пролива и свободном проходе иранских судов по нему. Однако днем позднее Иран заявил о блокировке маршрута из-за «невыполнения США своих обязательств». Когда переговоры в Швейцарии начались, иранская делегация покинула здание после публикации Дональдом Трампом угроз в адрес Тегерана.