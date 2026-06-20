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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за «невыполнения США своих обязательств» по меморандуму

The Insider
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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление центрального штаба Корпуса стражей исламской революции «Хатам аль-Анбия».

В штабе объяснили решение открытым и демонстративным нарушением Соединенными Штатами первого пункта меморандума о завершении войны. Помимо этого в Тегеране указали на непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня в южном Ливане со стороны Израиля, в результате которых «гибнут и становятся беженцами сотни тысяч жителей региона», а также на то, что израильские войска так и не покинули юг ливанской территории. В заявлении штаба говорится:

«Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов».

Это решение распространяется на любые типы судоходства через стратегический пролив. В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что закрытие пролива — лишь первый шаг ответа на нарушение обязательств противником. Если «агрессия продолжится», то иранские военные планируют и будут реализовать дальнейшие меры, чтобы заставить США выполнить взятые на себя обязательства.

Официальный представитель иранского МИД заявил, что Тегеран выполнял свои обязательства, а США должны заставить Израиль прекратить атаки на Ливан. По его словам, если хотя бы часть обязательств другой стороны не будет выполнена, под угрозой окажется весь меморандум в целом, поэтому партнерам по сделке нужно как можно скорее принять необходимые меры. Представитель МИД подчеркнул, что Иран подписывал обязательства не для того, чтобы они не исполнялись, и что Тегеран действует по принципу «обязательство в ответ на обязательство» — если другая сторона откажется от выполнения своих обязательств, Иран ответит на это собственными мерами.

Тем временем делегация Ирана отправится в Швейцарию, чтобы добиваться от другой стороны выполнения своих обязательств. Двумя днями ранее о разблокировании Ормузского пролива и свободном проходе иранских судов по нему объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тогда крупные судовладельцы начали проводить суда через пролив впервые за 110 дней.

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