Вице-президент США Вэнс объявил о разблокировании Ормузского пролива и свободном проходе иранских судов по нему

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский военно-морской флот пропустил более десятка судов в иранские порты, таким образом фактически сняв блокаду в рамках выполнения договоренностей о завершении войны. Об этом он сообщил в четверг на брифинге в Белом доме, передает Associated Press.

По словам Вэнса, через Ормузский пролив теперь идет больше нефти, а в среду вечером через этот пролив прошло свыше 12,5 млн баррелей. Вице-президент назвал это выполнением военной части соглашения со стороны США и отверг критику в адрес сделки (что та слишком благоволит Ирану).

Вэнс также резко осадил критиков соглашения в Израиле, призвав их не «нападать на единственного сильного союзника», который остался у страны. Он раскритиковал представителей израильского правительства и заявил, что Дональд Трамп — единственный мировой лидер, который сейчас симпатизирует Израилю. Вице-президент добавил, что планирует поехать в Швейцарию для переговоров по иранской сделке, но пока не знает, когда это произойдет. Ранее ожидалось, что он возглавит переговоры по имплементации соглашения, которое предусматривает разбавление иранских запасов высокообогащенного урана и восстановление движения танкеров через Ормузский пролив.

Как отмечается, во вторник два танкера вышли из Ирана и не были остановлены американскими моряками — по данным сервиса отслеживания судов, на их борту было в общей сложности 3,8 млн баррелей иранской нефти. При этом иранские государственные СМИ заявили, что судоходство в южных портах страны «нормализовалось», но Ормузский пролив остается под контролем иранских военных, а проход через него требует согласования. По данным компании Lloyd's List Intelligence, крупные судовладельцы начали проводить суда через пролив впервые за 110 дней — после того, как танкеры фактически были заблокированы там с февраля. При этом точных данных о числе прошедших судов на четверг компания не привела. По словам представителя торговой группы Intertanko, основной центральный маршрут пролива остается закрытым из-за примерно 80 мин, которые еще предстоит обезвредить, хотя суда уже проходят по северному и южному маршрутам через иранские и оманские воды соответственно.

Соглашение предусматривает полное прекращение боевых действий и запускает 60-дневный переговорный период для выработки итоговой договоренности по иранской ядерной программе, хотя Трамп оставил за собой возможность возобновить удары. Согласно условиям сделки, иранский запас высокообогащенного урана, который, как считается, оказался погребен под завалами после ударов американо-израильской коалиции, должен быть как минимум разбавлен под международным надзором, а Иран обязался не закупать и не разрабатывать ядерное оружие — обязательство, которое страна уже брала ранее.

Президент США и вице-президент подписали меморандум о взаимопонимании с иранскими чиновниками на прошлой неделе, а официальная церемония подписания, как ожидается, должна пройти в Швейцарии.