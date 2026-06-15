США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп заявил, что следом «сосредоточится» на решении конфликта России и Украины

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс подписали меморандум о взаимопонимании с иранскими чиновниками, сообщают Reuters и CNN. Текст соглашения будет опубликован в течение этой недели. Трамп тем временем уже заявил, что Штаты в дальнейшем займутся решением российско-украинского конфликта.

Подписание соглашения произошло в онлайн-режиме. Со стороны Исламской Республики свою подпись поставил спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф.

Вице-президент Вэнс в программе Good Morning, America уточнил, что соглашение было подписано в воскресенье, 14 июня.

Детали соглашения при этом еще неизвестны. Уточняется, что они будут опубликованы в течение ближайших 24–48 часов, а окончательный текст будет обнародован не позднее пятницы. Тогда же, в пятницу, 19 июня, как ожидается, пройдет официальная церемония подписания меморандума в Швейцарии.

Выступая перед журналистами на саммите G7 Трамп при этом намекнул, что вряд ли будет присутствовать на этом событии, а представлять Штаты будет Вэнс.

На пресс-конференции американский лидер подтвердил: «Сделка подписана». Он также вновь заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, а санкции с Тегерана не будут сняты до тех пор, «пока Иран не выполнит свои обязательства».

Французский президент Эммануэль Макрон на совместной с Трампом конференции заявил, что Франция уже завтра, во вторник, будет готова направить истребители, а в течение двух суток — и развернуть свои фрегаты в Ормузском проливе для защиты судоходства в этом районе. Трамп на это сказал, что «не думает, что Штатам понадобится большая помощь». Он также снова пообещал открытие пролива для судов в ближайшее время.

Помимо этого Трамп добавил, что после урегулирования войны с Ираном США «сосредоточатся» на решении российско-украинского конфликта. Он отметил, что 14 июня поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, а также с Владимиром Путиным и назвал оба разговора «очень хорошими».

О том, что соглашение между Ираном и США было достигнуто, стало известно в ночь на понедельник, 15 июня. Подписание этого документа произошло 14 июня — в день рождения Дональда Трампа, когда ему исполнилось 80 лет.

Это соглашение вызвало, впрочем, недовольство в Израиле: министр обороны Израиля Исраэль Кац выпустил заявление, в котором говорилось, что ЦАХАЛ не покинет юг Ливана.