Соглашение о мире между США и Ираном достигнуто — премьер-министр Пакистана Шариф

Мирное соглашение между США и Ираном достигнуто, сообщил в Twitter премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

«Стороны заявили о немедленном и постоянном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Официальная церемония подписания [документа] состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии».

Премьер-министр Пакистана, власти которого выступали посредниками в переговорах, отметил также вклад Катара, Саудовской Аравии и Турции в достижение соглашения. По словам Шарифа, посредники проведут на предстоящей неделе серию встреч: «Эти предварительные обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания».

Вслед за Шарифом о достижении соглашения с Ираном заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет!».

Накануне Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет достигнуто 14 июня, в день его рождения [Трампу исполнилось 80 лет — The Insider]. В то же время, иранские агентства сообщали, что Тегеран еще не готов подписать соглашение. Как писал Bloomberg, проект документа предусматривает открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства, продление перемирия примерно на два месяца и продолжение переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время, как сообщалось, по ряду важных вопросов стороны не смогли придти к соглашению. Тегеран требует разморозить десятки миллиардов долларов иранских активов, заблокированных за рубежом. В Вашингтоне, напротив, настаивают, что Иран не должен получить доступ к деньгам сразу после подписания соглашения и сможет рассчитывать на экономические послабления только при выполнении условий, изложенных в документе. Кроме того, США добиваются уничтожения или разбавления запасов высокообогащенного урана.