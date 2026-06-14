Трамп спешит подписать соглашение с Ираном в день своего рождения. Тегеран заявил, что документ еще не согласован и изучается

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня, 14 июня, может быть подписано соглашение между Вашингтоном и Тегераном, которое приведет к открытию Ормузского пролива и продлению режима прекращения огня. Однако в Иране утверждают, что окончательного согласия по документу пока нет.

Американский президент назвал будущую договоренность полной противоположностью ядерной сделки администрации Барака Обамы (JCPOA). По словам Трампа, новое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие ни через разработку, ни через покупку. Он также заявил, что после урегулирования конфликта США смогут вывезти и уничтожить запасы высокообогащенного урана, которые он назвал «ядерной пылью».

Заявление Трампа прозвучало накануне его дня рождения — 14 июня президенту США исполняется 80 лет.

Однако Тегеран отреагировал значительно осторожнее. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Fars и источники, близкие к переговорам, иранское руководство продолжает изучать проект меморандума о взаимопонимании. По данным агентства, по состоянию на пятницу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи еще не одобрил текст соглашения.

Проект предусматривает открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства, продление перемирия примерно на два месяца и продолжение переговоров по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. При этом ряд принципиальных разногласий остается нерешенным.

Тегеран требует разморозить десятки миллиардов долларов иранских активов, заблокированных за рубежом. Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что один из вариантов документа предусматривает освобождение около $25 млрд замороженных средств. Вашингтон, напротив, настаивал, что Иран не должен получить доступ к деньгам сразу после подписания соглашения и сможет рассчитывать на экономические послабления только при выполнении его условий.

Еще одним камнем преткновения остается судьба запасов высокообогащенного урана. США добиваются их уничтожения или разбавления, тогда как Иран пока не дал окончательного согласия на такой шаг.

Переговоры осложняются продолжающимся конфликтом вокруг Ливана. В воскресенье Израиль нанес удар по южным пригородам Бейрута, заявив, что целью был объект «Хезболлы» после запуска беспилотников по территории Израиля. По данным ливанских властей, погиб как минимум один человек.

Иран настаивает, что любое долгосрочное соглашение должно распространяться не только на ирано-американское противостояние, но и на Ливан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает такое требование, заявляя, что не согласится на прекращение боевых действий до разоружения «Хезболлы».

Несмотря на сохраняющиеся разногласия, обе стороны признают, что находятся ближе к соглашению, чем в любой момент после начала перемирия в апреле. В воскресенье в Тегеран прибыла делегация катарских посредников, которая продолжает консультации между Вашингтоном и иранским руководством.

Для Трампа возможное соглашение важно и с точки зрения внутренней политики. После частичного закрытия Ормузского пролива цены на нефть выросли, что усилило инфляцию в США перед промежуточными выборами в Конгресс. В то же время часть республиканцев, включая сенатора Линдси Грэма, выступает против размораживания иранских активов и требует продолжения давления на Тегеран.