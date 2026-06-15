«В Израиле соглашение между Ираном и США вызвало недовольство всех сил. Отказ от действий в Ливане означает потерю суверенитета» — политолог

Утром 15 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац выпустил заявление, в котором говорилось, что ЦАХАЛ не покинет юг Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня между США и Ираном. О том, что соглашение достигнуто и оно включает прекращение военных действий в Ливане, накануне объявил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего одним из посредников при переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

В свою очередь, «Хезболла» заявила, что приветствует соглашение и поблагодарила Иран за то, что в него включили Ливан.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью CNBC заявил, что «в Израиле есть элементы, которым нравится эта сделка, ей наверняка найдется место за столом переговоров нового Ближнего Востока» (цитата по Ynet news). Вэнс добавил, что подписание соглашения пройдет в два этапа и «еще есть детали, которые необходимо согласовать». Проект документа пока не опубликован.

Израильский политолог Михаил Пелливерт заявил в беседе с The Insider, что ни одна политическая сила в Израиле не поддержит вывод войск из Ливана.

«В Израиле полагают, что высоки шансы того, что это соглашение вообще не будет подписано, что его снова и снова будут откладывать. Якобы это попытка Трампа потянуть время. В любом случае, соглашение вызвало редкое единодушие в рядах как оппозиции, так и правящей коалиции, потому что оно не отвечает израильским интересам и потому что свобода действий Израиля в Ливане является принципиальным вопросом, отказаться от которого невозможно. Это не просто вопрос того, что Израиль имеет право ответить на обстрелы „Хезболлы“, но и вопрос предупредительных действий на случай, если „Хезболла“ продолжит вооружаться. К сожалению, у Израиля на северной границе нет государства, обладающего монополией на использование силы. Ливан — это failed state, а „Хезболла“ — это государство внутри государства. Тут принципиальный интерес Израиля — предотвратить усиление „Хезболлы“ и добиться разоружения этой организации, хотя сейчас эта цель и кажется далекой. Я думаю, что ни один израильский политик не пойдет на отказ от свободы действий в Ливане, потому что это будет означать потерю суверенитета. И даже в случае, когда инициатива исходит от Трампа, очень любимого в Израиле, она не будет воспринята благосклонно ни гражданами, ни политиками. Израиль не может полностью проигнорировать соглашение между Ираном и США. Нетаньяху в свое время сказал, что если он посчитает действия США не отвечающими интересам Израиля, то Израиль будет сражаться в одиночку. Сейчас мне очень сложно поверить в такой сценарий, особенно учитывая, что выборы на носу и правому правительству и коалиции надо будет максимально продемонстрировать независимость, силу и не потерять все те военные достижения, которые, несомненно, были достигнуты за последние полтора года».

Востоковед Марианна Беленькая полагает, что Израилю придется воздержаться от атак на Бейрут, но на присутствие израильских войск в приграничных районах Ливана США закроют глаза.