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Израиль отказался выводить войска из Ливана вопреки соглашению между США и Ираном

The Insider
Израильские военнослужащие на юге Ливана, июнь 2026. Фото: ЦАХАЛ

Израильские военнослужащие на юге Ливана, июнь 2026. Фото: ЦАХАЛ

Израиль не станет выводить войска с юга Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Об этом говорится в заявлении израильского министра обороны Исраэля Каца, которое приводит The Times of Israel:

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что Армия обороны Израиля останется в „зонах безопасности“ в Ливане, Сирии и секторе Газа без каких-либо ограничений по времени, чтобы защищать оттуда границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов».

Кац заявил также, что «зоны безопасности» будут «очищены от местных жителей, и вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будет уничтожена». По словам министра, Нетаньяху довел позицию Израиля по этому вопросу до президента США Дональда Трампа, а сам Кац — до американского министра обороты Пита Хегсета.

Кац также заявил: «Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар со всей силой».

Накануне Трамп и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявили, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о мире. При этом, по словам Шарифа, «стороны заявили о немедленном и постоянном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане». Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии.

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