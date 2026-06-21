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Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии после угроз Трампа

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Иранская делегация покинула здание, где проходили переговоры с США в швейцарском Бюргенштоке, после публикации Дональдом Трампом угроз в адрес Тегерана. Об этом сообщили государственное агентство IRNA и агентство Tasnim. По данным IRNA, четырехсторонние переговоры Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана после 80 минут обсуждений и перерыва вошли в «сложную фазу».

Перед уходом иранская делегация провела отдельную встречу с представителями Катара, которые участвовали в переговорах как посредники. IRNA не сообщило, будут ли переговоры продолжены. Агентство пишет, что дальнейшая судьба диалога зависит от политической воли Вашингтона и выполнения США своих обязательств.

Трамп одновременно с началом переговоров написал в своей соцсети Truth social, что Иран должен немедленно остановить связанные с ним вооруженные группировки в Ливане.

«Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, точно так же, как мы сделали это на прошлой неделе, только ещё сильнее!!!»

— заявил он.

По данным Al Hadath, Тегеран требует от США выполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании, который предусматривает прекращение войны «на всех фронтах», включая Ливан. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи ранее заявлял, что без начала исполнения условий меморандума Иран не готов переходить к переговорам об окончательном соглашении.

Швейцарский МИД подтвердил, что в Бюргенштоке находились делегации США и Ирана, а также посредники из Катара и Пакистана. Ведомство сообщало, что переговоры посвящены реализации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Официального заявления о прекращении или переносе переговоров швейцарская сторона не публиковала.

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