США нанесли новую серию ударов по Ирану и заявили о поражении около 90 военных целей. Иран атаковал объекты США в странах Персидского залива

США нанесли новую серию ударов по Ирану по поручению Дональда Трампа, сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM). Начало операции было анонсировано поздно вечером 8 июля, чтобы «еще больше снизить» способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. Утром 9 июля CENTCOM заявило, что операция завершена: американские силы поразили около 90 иранских военных целей.

Среди пораженных целей CENTCOM назвало системы ПВО, средства берегового наблюдения, места хранения ракет и дронов, военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья. В командовании заявили, что США «привлекают Иран к ответственности» за недавнюю «неспровоцированную агрессию» против коммерческих судов и гражданских экипажей в Ормузском проливе.

Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ пишет, что взрывы произошли в нескольких районах Ирана, включая Бушер, где находится комплекс атомной электростанции, а также портовые города Чахбехар, Конарак, Бендер-Аббас и Сирик. По данным иранских госмедиа, в юго-западной провинции Хузестан погибли как минимум три человека. В Ираншехре, как сообщили местные власти, при ударе по аэропорту погиб пожарный.

По данным AP, Иран в ответ атаковал Бахрейн, Кувейт и Катар. Сирены звучали как минимум дважды в Бахрейне, где находится штаб 5-го флота ВМС США. Сообщений о разрушениях в трех странах Персидского залива сразу не поступало. Военные Кувейта заявили, что перехватывают дроны и ракеты. Корпус стражей Исламской революции взял на себя атаки по Бахрейну и Кувейту.

Новая серия ударов последовала после американских атак по Ирану 7 июля. Тогда, по заявлению CENTCOM, США поразили около 80 иранских военных целей, включая более 60 малых катеров КСИР. Вашингтон утверждал, что эти удары стали ответом на атаки Ирана по трем коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. В ночь на 8 июля Иран уже атаковал американские объекты в регионе, в том числе, как утверждал КСИР, базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте.

Дональд Трамп 8 июля заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном больше не действует. «Мне кажется, на этом всë закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он журналистам на саммите НАТО в Турции. Позже Трамп вновь пригрозил ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, включая электростанции и опреснительные установки, а также допустил возвращение военно-морской блокады Ирана в ответ на атаки на торговые суда.

17 июня Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании — предварительное соглашение об остановке огня, которое фиксирует некоторые договоренности, но ни к чему не обязывает. На заключение финальной сделки стороны отводили 60 дней. После эскалации США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти.