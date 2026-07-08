«Они чокнутые». Трамп обвинил иранское руководство в двуличии и снова пригрозил ударами по гражданской инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп в среду на полях саммита НАТО сделал серию резких заявлений по Ирану, о чем сообщает CNN. Он еще раз подтвердил, что считает перемирие с Тегераном завершенным, и допустил, что новый удар американские силы могут нанести уже этой ночью.

Трамп вновь пригрозил атаками на гражданскую инфраструктуру Ирана — электростанции и опреснительные установки, отметив, что предпочел бы избежать такого шага, но готов пойти на него при необходимости. Он также упомянул остров Харг — ключевой узел иранского нефтяного экспорта, по которому американские силы уже наносили удар накануне ночью.

Президент допустил и возвращение военно-морской блокады Ирана в ответ на атаки иранских сил на торговые суда в районе Ормузского пролива, подчеркнув, что ограничения затронут только Иран. Трамп заявил, что настроен всё более пессимистично относительно шансов на постоянное мирное соглашение с Тегераном, обвинив иранское руководство в двуличности на переговорах:

«Они чокнутые, с этими людьми что-то не так».

По данным американской стороны, ответный ракетно-дроновый удар Ирана по базам США в Бахрейне и Кувейте обошелся без пострадавших военнослужащих — все атаки были перехвачены или не причинили существенного ущерба. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а на рынках выросла нервозность: американские фондовые индексы просели, а нефть марки Brent подорожала более чем на 5%.