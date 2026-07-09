Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось после возобновления американских ударов по Ирану — Bloomberg

Движение танкеров через Ормузский пролив практически замерло после того, как США на этой неделе возобновили удары по Ирану, пишет Bloomberg. В среду пролив в обоих направлениях пересекли лишь около 20 судов, перевозящих сырьевые товары, — это минимальный дневной показатель с момента заключения промежуточного мирного соглашения в середине июня. Отмечается, что реальное число судов может быть больше, поскольку в моменты повышенного риска экипажи нередко отключают транспондеры, что затрудняет отслеживание.

Эскалации предшествовала серия иранских атак на суда в проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Тегераном, возможно, «прекратило действие», а Вашингтон может возобновить блокаду иранского судоходства. Ранее Минфин США уже отозвал генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти. По данным Reuters, это решение стало ответом на атаки на коммерческие танкеры в Ормузском проливе.

Как отмечает Bloomberg, за месяцы кризиса в важнейшем энергетическом коридоре мира участники рынка выработали обходные схемы, которые могут смягчить последствия нового витка конфронтации. Так, Абу-Даби, один из крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, наладил вывоз сырья с помощью так называемых темных транзитов — судов, которые пересекают пролив, не транслируя свое местоположение. Этим методом могут воспользоваться и другие экспортеры.

Еще один способ — движение конвоями. Японские суда, в частности, демонстративно проходили пролив по иранской стороне с включенными транспондерами, показав, что организованный выход из Персидского залива возможен даже в условиях сохраняющейся напряженности. При этом большинство судов с нефтью уже покинули регион, и, как отмечают в агентстве, возвращаться туда рискнут лишь судовладельцы с высокой толерантностью к риску.