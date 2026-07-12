США и Иран вновь обменялись ударами. Страны Персидского залива сообщили об атаках на свою территорию

Иранские военные отчитались об ударах по американским военным объектам в Катаре, Омане, Кувейте, Бахрейне и Иордании в ночь на воскресенье, 12 июля. Атака последовала за новой серией американских ударов по исламской республике.

По данным иранских государственных СМИ, Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В Омане, как утверждается, были атакованы объекты в порту Дукм, используемые для обслуживания военных кораблей и дозаправки американской палубной авиации.

Иранская армия также сообщила об ударах по американским военным объектам в Кувейте. В Бахрейне, где размещен Пятый флот США, целями якобы стали система связи и радиолокационная установка. В Иордании атакованы командный центр и ангары с беспилотниками на авиабазе имени принца Хасана.

Власти стран региона частично подтвердили ракетные атаки и появление беспилотников, однако ни одна из них пока не сообщила о поражении заявленных Тегераном американских военных объектов.

Министерство обороны Катара отчиталось о перехвате ракет. В результате падения обломков пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в МВД страны. Удар по базе Аль-Удейд и разрушение находящихся там объектов власти Катара не подтверждали.

Иорданские военные сообщили о падении на территорию страны трех ракет, прилетевших из Ирана. Никто не пострадал, ущерб незначительный. Заявление КСИР об уничтожении командного пункта и ангаров с американскими беспилотниками Иордания не подтверждала.

Власти Омана подтвердили атаку беспилотников на объекты в провинции Мусандам, но не указали, кто их запустил. Сообщение распространило официальное Оманское информационное агентство. Поражение американской инфраструктуры в порту Дукм оманские власти не комментировали. В Министерстве обороны ОАЭ отчитались о том, что системы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана.

Центральное командование США утверждает, что американские силы поразили около 140 целей. Независимого подтверждения результатов ударов нет. По версии CENTCOM, среди целей находились ракетные и беспилотные комплексы, склады боеприпасов, средства связи, объекты берегового наблюдения и военная инфраструктура ВМС Ирана. Удары наносились самолетами, беспилотниками и кораблями.

Вашингтон назвал удары ответом на атаку контейнеровоза GFS Galaxy под флагом Кипра в Ормузском проливе. CENTCOM возложило ответственность за нее на КСИР. По данным американских военных, на судне возник пожар, машинное отделение получило серьезные повреждения, один член гражданского экипажа пропал без вести.

Иран изложил другую версию произошедшего. В КСИР утверждают, что сделали предупредительный выстрел по судну, которое пыталось пройти через Ормузский пролив по неразрешенному маршруту.

Новый обмен ударами произошел после срыва перемирия между США и Ираном. Дональд Трамп объявил его завершенным после предыдущих атак на коммерческие суда. Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении договоренностей и заявляет, что нынешние удары по американским объектам стали ответом на действия США.