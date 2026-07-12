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КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива

The Insider
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Корпус стражей исламской революции объявил о новом закрытии Ормузского пролива. Заявление опубликовало иранское госагентство Tasnim. Также КСИР заявил о поражении неизвестного судна, которое пыталось пройти через пролив, пренебрегая иранскими указаниями.  

«Несколько часов назад подстрекаемые иностранцами несколько судов попытались двигаться по неутвержденному маршруту и пренебрегли нашими предупреждениями и замечаниями по исправлению маршрута и движению по утвержденному пути. Судно, которое отключило свои системы, поставив под угрозу морскую безопасность, было поражено предупредительным выстрелом и остановлено. После этого инцидента <...> пролив Ормуз закрывается до получения второго уведомления и до завершения вмешательств США в этом регионе, и никакое судно не будет пропущено через него». 

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, поздним вечером 11 июля по Ормузскому проливу по направлению к Персидскому заливу пытались пройти как минимум три иностранных судна, отключавших AIS: танкеры TONDA под флагом Маршалловых островов, MARAL под карибским флагом и судно YEKTA 3 под флагом Коморских островов. Данные о TONDA и MARAL пропали в тот момент, когда они шли мимо иранского портового города Кухестек, YEKTA 3 успело дойти до острова Кешм и пропало с карты на 4,5 часа позже. 

Тегеран настаивает, что Ормузский пролив должен находиться под его единоличным контролем, а проходящие суда обязаны платить сборы Ирану, хотя десятилетиями пролив считался международными водами, через которые до войны проходила примерно пятая часть мировой нефти и газа. 

Незадолго до объявления о перекрытии пролива Оман официально заявлял, что продолжает переговоры с Ираном об обеспечении судоходства в проливе. С этой целью визит в страну нанес министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, где встретился с министром иностранных дел Омана Бадром Бусаиди.

По югу Ирана 9 июля была нанесена серия авиаударов, ответственность за которые не взяла на себя ни одна страна, сообщает Associated Press. Взрывы прогремели в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан, а также в городах Ахваз и Чабахар в тот день, когда Иран готовился к похоронам погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Незадолго до этого, около 6:30 утра по местному времени, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о завершении очередного раунда ударов, в ходе которого было поражено около 90 целей. 

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