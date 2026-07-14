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Иран вывел через Ормузский пролив шесть попавших под санкции США супертанкеров с отключенными транспондерами — Bloomberg

The Insider
Ж. Деклуатр / GSFC / NASA

Ж. Деклуатр / GSFC / NASA

Как минимум шесть нефтяных супертанкеров, находящихся под санкциями США, за последнюю неделю прошли через Ормузский пролив в Оманский залив. Во время перехода суда отключали транспондеры, обратило внимание агентство Bloomberg. Общая вместимость этих танкеров составляет около 12 млн баррелей нефти.

Суда перешли в залив после того, как 7 июля Вашингтон отозвал временное разрешение на продажу иранской нефти. Помимо шести супертанкеров, Ормузский пролив после этой даты покинули другие связанные с Тегераном подсанкционные суда, включая нефтяные танкеры, газовозы и контейнеровозы. По подсчетам агентства, в период между двумя американскими морскими блокадами Иран успел экспортировать не менее 57 млн баррелей нефти.

К утру 14 июля видимое движение судов через пролив почти прекратилось. При этом за последние несколько дней переходов с отключенными транспондерами было больше, чем с включенными. Агентство допускает, что таким способом Ормузский пролив пересекают не только иранские суда.

Накануне вечером США возобновили удары по Ирану. Взрывы произошли в районах портов Бендер-Аббас и Конарек, на острове Ларак и в портовом городе Чабахар. Иранские силы в ответ атаковали в Ормузском проливе несколько судов, которые, по утверждению Тегерана, «нарушили правила».

Ранее сегодня Трамп объявил, что США возобновят морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе. По словам президента, суда, не связанные с Ираном, смогут проходить через пролив, но только за плату: «С этого момента США будут известны как ХРАНИТЕЛЬ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА, но в качестве компенсации и в целях СПРАВЕДЛИВОСТИ им будет возмещено 20% от стоимости всех отправленных грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности этого крайне нестабильного региона».

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