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Новости

NYT: Пентагон скрыл три удара Ирана по базам США в Иордании, при которых пострадали десятки военных

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

За неделю до пятничной атаки Ирана по Иордании, в результате которой погибли двое американских солдат, а еще один военнослужащий числится пропавшим без вести, иранские силы нанесли три других удара по войскам США в этой стране. Как сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников, при этих атаках пострадали десятки военнослужащих США и были повреждены несколько вертолетов. Пентагон не раскрывал информацию ни о самих ударах, ни о потерях и ущербе.

По словам одного из американских военных чиновников, Центральное командование (CENTCOM) не обязано публиковать данные о раненых, особенно если те быстро возвращаются в строй. Другой собеседник газеты задался вопросом, зачем Пентагону разглашать сведения, которые помогли бы Ирану точнее наводить баллистические ракеты и дроны на базы в Иордании и других странах Ближнего Востока, где размещены тысячи американских военных. По той же причине CENTCOM перестал сообщать, сколько объектов в Иране он поражает ежедневно.

После срыва перемирия Пентагон почти не дает информации об американской военной стратегии — последний крупный брифинг о войне, идущей почти пять месяцев, состоялся в начале мая. Администрация Трампа в последние месяцы также не раскрывала, насколько война истощила американские запасы дорогостоящего оружия, а Иран — сохранил и восстановил свой ракетный потенциал.

Гибель двух солдат в Иордании в пятницу и еще одного военнослужащего на севере Ирака довела число погибших американских военных до 17 с момента начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля. Всего, по официальным данным CENTCOM, в конфликте пострадали более 400 американских военнослужащих, однако в последние недели Пентагон перестал обновлять эту цифру. В субботнем заявлении CENTCOM сообщил, что четверо раненных в пятничной атаке были доставлены в иорданские больницы и уже выписаны, еще несколько человек получили легкие травмы и вернулись в строй — их число не уточняется. Об ударах предыдущей недели в заявлении не упоминалось. Глава Пентагона Пит Хегсет писал в соцсетях, что гибель солдат лишь укрепит американскую решимость.

США и Иран девятую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. На этом фоне нефть марки Brent вновь превысила $90 за баррель, а в Штатах, как сообщают источники газеты The Washington Post, обсуждают возможность расширить масштаб боевых действий против Ирана. 

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