США и Иран снова обменялись ударами. Цена на нефть Brent превысила $90 за баррель, а Белый дом планирует «более масштабную войну», пишет WP

США и Иран девятую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. На этом фоне нефть марки Brent вновь превысила $90 за баррель, а в Штатах, как сообщают источники газеты The Washington Post, обсуждают возможность расширить масштаб боевых действий против Ирана.

Как пишет WP со ссылкой на источник, Вашингтон изучает возможности расширить боевые действия против Ирана и начать «более масштабную войну». В то же время у американских военных в регионе сейчас заканчиваются запасы ракет для систем ПВО, а повреждения, полученные военной инфраструктурой, значительно ограничивают возможности по переброске войск и оружия.

Как именно будет выглядеть эта «более масштабная война» по мнению чиновников Белого дома, пока неясно. Опрошенные газетой эксперты склоняются к тому, что наземная операция будет неэффективной.

Тем временем стороны продолжают наносить удары по объектам друг друга. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в атаке вечером воскресенья целями были иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые площадки для ракет и беспилотников и узлы связи.