США и Иран снова обменялись ударами. Цена на нефть Brent превысила $90 за баррель, а Белый дом планирует «более масштабную войну», пишет WP

США и Иран девятую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. На этом фоне нефть марки Brent вновь превысила $90 за баррель, а в Штатах, как сообщают источники газеты The Washington Post, обсуждают возможность расширить масштаб боевых действий против Ирана.
Как пишет WP со ссылкой на источник, Вашингтон изучает возможности расширить боевые действия против Ирана и начать «более масштабную войну». В то же время у американских военных в регионе сейчас заканчиваются запасы ракет для систем ПВО, а повреждения, полученные военной инфраструктурой, значительно ограничивают возможности по переброске войск и оружия.
Как именно будет выглядеть эта «более масштабная война» по мнению чиновников Белого дома, пока неясно. Опрошенные газетой эксперты склоняются к тому, что наземная операция будет неэффективной.
Тем временем стороны продолжают наносить удары по объектам друг друга. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в атаке вечером воскресенья целями были иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые площадки для ракет и беспилотников и узлы связи.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) утром понедельника отчитался об ударах по американским самолетам в иорданском аэропорту Акаба, военным объектам в Кувейте, а также в Сирии. Сообщается о повреждении двух танкеров — накануне Управление морских торговых операций Соединенного Королевства действительно получало сообщение о возгорании как минимум на одном гражданском судне.
Утром понедельника иранское агентство Tasnim сообщило, что в нескольких городах прозвучали взрывы. Американские военные их пока не комментировали.
В воскресенье ударам подверглись опреснительные установки в Кувейте. Иран на прошлой неделе также обвинил США в ударе по станции для опреснения воды. Как отмечает CNN, заводы для опреснения воды играют жизненно важную роль на Ближнем Востоке: во многих странах они обеспечивают бóльшую часть запасов питьевой воды и спасают некоторые регионы от засух. Например, в Кувейте и Омане опреснение воды покрывает около 90% потребностей в пресной воде, в Бахрейне — 85%, а в Саудовской Аравии — около 70%.
На фоне продолжающейся эскалации нефть марки Brent на мировых рынках к понедельнику подскочила в цене примерно на 3% и торгуется по цене более $90 за баррель.